Arenal Padel gaat in zee met Beaulieu: ‘We willen in komende twee jaar naar 150 velden’ (video)

Arenal Padel, de grootste uitbater van padelbanen in België, gaat samenwerken met de textielproducent Beaulieu International Group voor de aanleg van kunstgrasvelden. “We zien nog veel potentieel om te groeien, en we willen dat op een gezonde manier doen.”

Beide bedrijven kondigden de samenwerking woensdagochtend aan op een persmoment bij Arenal in het Nederlandse Kerkrade. “Arenal is op zoek naar uitbreiding, terwijl Beaulieu als toonaangevende leverancier van kunstgras op zoek is naar expansie in sport onder de merknaam Act Sports”, klinkt het.

Arenal Padel sloeg vorig jaar al de handen in elkaar met Padelworld van serieel ondernemer Marc Coucke. Nu volgt dus het partnership met Beaulieu, dat zal instaan voor de aanleg van terreinen. Tom De Sutter, ontwikkelingsmanager bij Arenal Padel, licht toe bij Trends: “We zijn allebei ambitieus en we willen samen groeien. Wij willen snel clubs aan ons geheel toevoegen, Beaulieu reikt het geld aan om zijn naam in kunstgras uit te dragen.”

‘Naar 25 clubs en 150 velden’

Op dit moment telt Arenal Padel 10 clubs. Dat moeten er dankzij de samenwerking met Beaulieu 25 worden. De Sutter: “We zitten nu aan een 65-tal velden, de ambitie is om er daar in de komende twee jaar zo’n 150 van te maken. Dat zal al een heel mooie stap zijn.”

Bij de bekendmaking van de eerste plannen sprak Marc Coucke over 100 tot 200 velden tegen eind 2021. “We hadden inderdaad twee jaar geleden gedacht dat we meer clubs zouden hebben”, gaf Coucke toe op het persmoment in Kerkrade, “maar we zijn wel ruim de marktleider in België”.

“Bovendien zijn de clubs die we hebben groter dan we oorspronkelijk dachten. We mikken op middelgrote clubs met in- en outdoorvelden, met goed draaiende cafetaria, soms met fitness- en andere vrijetijdesactiviteiten erbij. Dat wil de padelspeler vandaag.”

Een olievlek

Padel is een van de snelst groeiende sporten ter wereld, zeker in België en Nederland. Corona heeft die groei nog versneld. “We zien dat die groei nog steeds doorzet, ook al is dat vanzelfsprekend niet met dezelfde snelheid”, zegt De Sutter. “De prijzen worden almaar hoger en de sponsors almaar groter, maar elke groei heeft ook een beetje pijnen. Er zal de komende twee jaar nog heel veel veranderen.”

“We willen eerst in België organisatorisch een goede voet aan de grond hebben en dan als een olievlek uitbreiden naar de naburige landen. Op een gezonde manier stappen doen die we aankunnen. Er zijn andere spelers in de markt die zichzelf voorbijgelopen zijn.”

American dream

Pol Deturck, CEO bij Beaulieu, ziet de tijd rijp voor verdere internationalisering. “Wij hebben onlangs een Amerikaanse kunstgrasspeler overgenomen (Act Global, nvdr) en nu willen we over de plas de marktleider worden met ons kunstgras. Padel is zeer weinig bekend in de Verenigde Staten, maar we hebben de ambitie om daar de sport populair te maken. Ik hoop dat samen met Arenal en Marc Coucke te kunnen doen.”