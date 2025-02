Het succesverhaal van Loop Earplugs loopt gewoon voort. De balans van de oordopjesmaker kleurde ook in 2024 felgroen. Zo ligt de weg open naar een jaar vol investeringen om de volgende groeispurt mogelijk te maken. “We kijken naar nog meer productontwikkeling, andere marketingopportuniteiten en nieuwe verkoopkanalen.”

Van Afrika tot in Amerika, van Londen tot Tokio: de oordopjes van Loop Earplugs vinden hun weg naar alle hoeken van de wereld. Sinds de oprichting in 2016 heeft de Antwerpse scale-up meer dan 15 miljoen sets verkocht, waarvan 7 miljoen in het afgelopen jaar. “Die ronde getallen lezen de mensen graag, niet?”, vraagt oprichter Dimitri O. Voor het eerst zit O hier zonder co-oprichter Maarten Bodewes, die Loop op Amerikaanse bodem vertegenwoordigt. De agenda’s zijn te druk en de taken moeten worden verdeeld. Het bedrijf wordt echt te groot om alles als duo aan te kunnen.

De omzet van Loop bedroeg vorig jaar 190 miljoen euro, een stijging van 50 procent in vergelijking met een jaar eerder. Als eerste won het bedrijf een tweede keer de Deloitte Fast 50 voor het snelst groeiende technologiebedrijf (+17.173 procent sinds 2020). Het team groeide intussen aan tot een driehonderdtal werknemers. De meerderheid van hen staat nu ook op de payroll, terwijl er in het verleden meer freelancers op projectbasis werkten.

De groei ging gepaard met twee productlanceringen in oktober. De Loop Dream – gericht op de slaapmarkt – en de Loop Switch 2 – met een verstelbare dempingsgraad – gingen meteen heel vlot over de toonbank. Van elk model werden in drie maanden tijd meer dan 150.000 paren verkocht.

Miljoenenbusiness

Bodewes en O verbaasden vriend en vijand toen bleek dat achter oordopjes een miljoenenbusiness kan schuilgaan. De raison d’être van Loop is nochtans heel simpel. Het merk is in 2016 ontstaan uit de gedeelde frustratie van het oprichtersduo. Wie dacht aan gehoorbescherming, dacht aan lelijke fluorescerende tjoepen die niet geliefd waren in het uitgaansleven. Het doel was oordoppen sexy en mainstream maken, net zoals het dragen van een zonnebril.

Maar om het saaie imago af te schudden, moesten Bodewes en O knokken. Bij de oprichting van het bedrijf keken potentiële investeerders eerder meewarig naar het verhaal. Hoe zouden oordoppen een saaie markt kunnen doorbreken? Wie zou geld neerleggen voor modellen die niet door een audioloog op maat werden gemaakt? En dan was er nog de coronapandemie die niet geluidloos langs de oordopjesmaker sloop. De Antwerpenaren werden gedwongen om veerkrachtig te zijn en zichzelf snel heruit te vinden. Terwijl het nachtleven stilviel, steeg het aantal mensen dat zich ergert aan storende geluiden. Dankzij een kleine tweak in de communicatie, had Loop er een heel nieuw doelpubliek bij.

‘We proberen het als een compliment te zien dat onze producten namaakwaardig zijn’ Dimitri O

Groeimarkten

Even belangrijk als een goed product was meteen hoog inzetten op de wereldmarkt. 70 procent van de omzet komt uit Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Australië. 2025 moet het jaar van de Aziatische markt worden. Het bedrijf is sinds 2022 aanwezig in China en Japan. Daaraan gekoppeld is er tractie uit Zuid-Korea en heeft Loop er een succesvolle marktintroductie in India opzitten.

“Azië is om een aantal redenen een belangrijke groeimarkt”, zegt O. “Als business to consumer-bedrijf floreren we dankzij e-commerce. Na de westerse landen is Azië, en China in het bijzonder, een belangrijke afzetmarkt voor ons. In Japan zijn we het voorbije jaar bijna 3.000 procent gegroeid. In China hebben we het break-evenpunt bereikt. Dat bevestigt ons potentieel.”

Hoewel China geen bodemloze put meer is, wordt het bedrijf er toch geconfronteerd met copycats die zowel het design als de marketing overnemen, zij het met een inferieure kwaliteit. Goedkope webwinkels, type Temu en Alibaba, kopiëren schaamteloos de Loop-oordopjes. Daarom heeft het bedrijf een AI-module ontwikkeld die actief op zoek gaat naar online-aanbiedingen die octrooien en patenten schenden. Volgens O worden maandelijks tot 2.000 valse ‘Loops’ offline gehaald. “Het blijft vechten tegen de bierkaai, want twee weken later staan die advertenties toch weer online. We proberen het als een compliment te zien dat onze producten namaakwaardig zijn.”

Investeringsjaar

De komende maanden wordt Loop voorbereid op zijn volgende groeispurt. Zowel voor marketing als voor producten en technologie worden projecten opgestart, die een solide basis moeten vormen voor de schaalbaarheid van het bedrijf. “2025 wordt een zwaar investeringsjaar”, zegt O. “De verkoop van onze passieve gehoorbescherming via digitale kanalen is mooi, maar onze ambitie ligt een stuk hoger.”

De oordopjesmaker was altijd klantgericht door aan de slag te gaan met de feedback die het bedrijf kreeg. Hoewel klanten tevreden zijn over de e-commerce en levering van Loop, zijn er ook situaties waarin ze meteen een nieuw paar nodig hebben. Om aan die vraag tegemoet te komen, gaat Loop zichzelf transformeren van een e-commercebedrijf tot een omnichannelverkoper, door zijn fysieke verkooppunten uit te breiden. “Het is nog zoeken”, geeft O toe. “We zullen dat op de typische scale-upmanier benaderen. We testen klein en valideren de resultaten. Wel mikken we daar ook specifiek op de Angelsaksische markt. Het zou te veel vragen om onze verpakkingen aan te passen en alle landstalen daarop te zetten zoals verplicht door Europese wetgevingen. Engels blijft onze voertaal.”

Daaraan gekoppeld gaan ook de marketingcampagnes van Loop een grote evolutie tegemoet. Het bedrijf rekende altijd op performancemarketing via influencers die een authentiek verhaal vertellen. Als de producten breder te verkrijgen zijn, moet ook de marketingstrategie worden aangepast. Na een succesvolle test in de Amerikaanse markt, zal Loop reclame maken op YouTube en via de streamingdienst Amazon Prime. In eigen land zette het merk zichzelf in de kijker met productplacement in de populaire VRT-reeks Knokke Off met wonderkind Pommelien Thijs. Bestaande samenwerkingen met het dancefestival Tomorrowland worden behouden en krijgen gezelschap van andere partnerschappen met wereldwijd bekende merken, zoals het Amerikaanse festival Coachella en een nog niet genoemd team uit de motorsport.

In het verleden durfden Bodewes en O uitspreken dat ze wel eens de eerste eenhoorn (een start-up die meer dan 1 miljard dollar waard is, nvdr) in direct-to-consumer-hardware van België zouden kunnen worden. Die uitspraken gebeuren niet meer, hoewel het team goed op weg is om de droom waar te maken. “We hebben geleerd om verwachtingen niet langer luidop uit te spreken”, zegt O. “We mispakken ons daar altijd aan. (lacht) Ons verhaal blijft er een van hypergroei, maar daar staan in 2025 stevige investeringen tegenover. Het is belangrijker om een duurzaam bedrijf op te bouwen. Marketing, brand en product zullen veel van onze resources vragen, om er in 2026 de vruchten van te plukken.”