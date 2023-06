Antwerps havengebied rolt radar- en cameranetwerk uit

Kort na de introductie van een dronenetwerk, heeft Port of Antwerp-Bruges (PoAB) een uitgebreid digitaal radar- en cameranetwerk in gebruik genomen. Op die manier wil het havenbedrijf zorgen voor een betere begeleiding van het scheepvaartverkeer.

‘De geavanceerde apparatuur scant het volledige havengebied en vormt zo de ruggengraat voor veilig en efficiënt scheepvaartverkeer’, meldt de haven woensdag. ‘Dit is een van de meest geavanceerde en performante systemen voor havens ter wereld. Het is een belangrijke stap in de realisatie van een digitaal zenuwstelsel.’

Het Antwerpse havengebied beslaat meer dan 120 vierkante kilometer. Als je weet dat er op jaarbasis 300.000 scheepvaartbewegingen gebeuren, is een digitale camera- en radarinfrastructuur geen overbodige luxe. In totaal heeft de haven nu 460 camera’s en 22 radars die rechtstreeks verbonden zijn met een centraal coördinatiecentrum.

In dat centrum kunnen onder andere de Vessel Traffic Services (VTS) en de Havenkapiteindienst gebruikmaken van data met betrekking tot vaarwegen en ligplaatsen. ‘In het verleden waren er in het havengebied enkele blinde vlekken waar we geen zicht hadden op onverwachte vaarbewegingen of incidenten’, zegt COO Rob Smeets. ‘Dit netwerk is dus een grote aanwinst in het kader van veiligheid en operationele efficiëntie.’

Alle beelden zullen bovendien worden toegevoegd aan de reeds bestaande ‘digitale tweeling’ van de haven, de zogeheten APICA: Advanced Port Information and Control Assistant. Dat is een digitale kopie van het volledige havengebied. Het systeem geeft elke seconde een real-time beeld van wat zich in de haven afspeelt op basis van duizenden gegevens uit een netwerk van onder andere sensoren en drones.

De beelden kunnen tot slot gedeeld worden met de veiligheidsdiensten en andere autoriteiten. De camera’s zijn ook uitgerust met speciaal ontwikkelde artificiële intelligentie waarmee ze schepen en hun bewegingen kunnen herkennen