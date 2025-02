Aantal start-ups in Nederland gaat achteruit: wat is er aan de hand?

De Nederlandse techsector haalde vorig jaar een behoorlijk bedrag op, maar het aantal start-ups in het land daalt. Wat is er aan de hand?

In 2024 haalden Nederlandse jonge techbedrijven 3,1 miljard euro vers kapitaal op, 47 procent meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit State of Dutch Tech, een jaarlijks rapport van Techleap, een organisatie die techbedrijven helpt. Op het eerste gezicht heeft de techsector dus de wind mee. “Wereldwijd worden techbedrijven steeds vaker gezien als belangrijk voor de toekomst van de economie”, zegt Myrthe Hooijman, director Ecosystem Change bij Techleap.

Tegelijk daalde het aantal investeringsrondes in Nederland. Dat betekent dat slechts enkele bedrijven grote investeringen binnensleepten. Denk aan Nebius, dat AI-infrastructuur bouwt en 667 miljoen euro ophaalde. En Nearfield Instruments, dat meetinstrumenten maakt voor chipmachines en 135 miljoen euro kreeg. “Sommige bedrijven worden groot, en dat is goed, maar ze vertekenen wel het beeld”, zegt Hooijman.

Minder kapitaal

Het geld kwam in 2024 vooral van Europese investeerders, die steeds vaker meedoen met grote rondes van 50 tot 100 miljoen euro. Het aandeel binnenlandse investeringen in die categorie daalde van 61 naar 15 procent. Hooijman: “De meeste Nederlandse fondsen zijn niet zo kapitaalkrachtig. Toch is het belangrijk om mee te blijven doen. Anders vloeit het geld weg naar het buitenland, bijvoorbeeld als het bedrijf wordt verkocht of naar de beurs gaat.”

Net als in voorgaande jaren, lukte het veel Nederlandse techbedrijven niet om door te groeien: slechts 21,5 procent haalde 10 miljoen euro of meer op. In Europa ging het om gemiddeld 23 procent, in de Verenigde Staten om 54 procent.

Bovendien daalde het aantal tech-start-ups van 197 in 2023 naar 128 in 2024. Hooijman noemt dat verrassend, zorgwekkend en uniek voor een ondernemend land als Nederland. Al zwakte de groei de afgelopen jaren al wat af.

Internationaal talent

Een duidelijke verklaring is er niet, en het is onzeker of de dalende trend doorzet. Hoewel het moeilijk is om hard te maken, denkt Hooijman dat het dalende aantal start-ups een optelsom is van diverse factoren: “De financiering in de vroege fase is in Nederland niet goed geregeld. In andere landen hoeven ondernemers die investeren in start-ups, zogeheten businessangels, bijvoorbeeld geen winstbelasting te betalen als ze de winst opnieuw investeren.”

Bovendien is het in Nederland fiscaal onaantrekkelijk voor medewerkers om aandelenopties van het bedrijf te kopen. Terwijl start-ups die nog geen hoge salarissen kunnen betalen, die wel graag zouden aanbieden. “Daarbovenop komt het sentiment rondom het inhuren van internationaal talent. Expats vragen zich af of ze hier wel welkom zijn. Al die factoren bij elkaar kunnen ervoor zorgen dat ondernemers hun bedrijf in het buitenland oprichten, in plaats van in Nederland.”