Aannemer Group Jansen ontwikkelt met nieuw designbedrijf elk detail van een gebouw

De Zonhovense bouwonderneming Group Jansen start vandaag met Lubdub, dat het volledige design van gebouwen verzorgt. De groep van CEO Nadia Jansen beheert zo de constructie en voortaan ook de totale afwerking van de gebouwen voor haar klanten.

De Zonhovense bouwonderneming Group Jansen start vandaag met de uitbouw van Lubdub, dat het volledige design van gebouwen voor zijn rekening neemt. “We kregen steeds meer vragen van klanten om niet alleen de technische omkadering, de verwarming of de verfwerken van hun gebouwen te doen, maar ook de hele inrichting”, legt CEO Nadia Jansen exclusief aan Trends uit.

Ondernemingen hechten volgens haar immers steeds meer belang aan de inrichting van hun kantoren en bedrijfsgebouwen. “Ze passen in een totale beleving, die het personeel na de pandemie weg van huis en terug naar het bedrijf moet lokken”, aldus Jansen. “De uitbouw van een designtak past in onze strategie om alle aspecten van het gebouw van de klanten over te nemen: van het concept tot het bouwen, de afwerking, het onderhoud en de herstellingswerken achteraf en nu ook de volledige inrichting. Dat kan gaan van gordijnen, meubels tot en met de designkoffiekopjes, die niet alleen functioneel, maar ook mooi en duurzaam zijn.”

Architect Sue Vanschoubroeck, tot vorig jaar de projectleider bij Axel Vervoordt, zal het vijfkoppige designteam van Lubdub leiden (de naam verwijst naar het geluid van een hartslag). Dat zal uiteraard ook een beroep kunnen doen op de ondersteuning van designers, binnenhuisarchitecten, ingenieurs, technische diensten, Building Information Management-tekenaars en andere medewerkers van de groep. De groep mikt met de designtak binnen vijf jaar op een omzet van 25 miljoen. Group Jansen haalt vandaag 235 miljoen euro omzet. Er werken 735 personeelsleden in de 12 vestigingen.

Moeilijke start

Nadia Jansen, een gewezen consultant van Deloitte, nam het bouwbedrijf Jansen Afwerkingsbedrijf in mei 2008 over van haar vader René. Dat gebeurde tegen een overnameprijs die gebaseerd was op de financiële gegevens van voor de bankencrisis. Meer dan de helft van de 83 miljoen omzet werd toen geboekt als onderaannemer op grote kantoorwerven, meestal in Brussel. “Plots viel die markt door de crisis bijna volledig weg”, herinnert Nadia Jansen zich. “Ik was verplicht het roer volledig om te gooien om te vermijden dat we diep in de problemen zouden geraken.”

Daar is ze ondertussen in geslaagd. De omzet verdriedubbelde en Group Jansen is stevig gegroeid in omzet én de aard van de activiteiten. Jansen Building Projects bouwde onder meer de vernieuwde hoofdzetel van Imec in Leuven, het Limburgse hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis en de zetel van Matexi in het Hasseltse Quartier Blue. Het werkte ook aan winkels en gebouwen voor de horeca.

De groep is ook actief is in zeer gespecialiseerde niches. Zo bouwt Jansen Cleanrooms & Labs, stofvrije ruimtes en labo’s voor de farmaceutische en de chemische sector. Die bedrijfstak omvat sinds kort ook de Nederlandse laboratoriumbouwer Vinitex. Hij werkte mee aan het Antwerpse test- en onderzoekscentrum Vaccinopolis voor de Antwerpse universiteit, het Iris Ziekenhuis en het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Nadia Jansen is zelf ook actief in de ontwikkeling van projecten in de zorgsector, zoals een preventieziekenhuis in Hasselt.

Daarnaast heeft de groep nog bedrijven, die vooral de afwerking van gebouwen voor hun rekening nemen. Jansen Decoration, gespecialiseerd in binnenschilderwerken, zal de designtak mee ondersteunen, net als Jansen HVAC (techniek), Jansen Comfort Solutions (klimaatregeling) en Jansen Building Solutions (systeemwanden, comforteilanden en vloeren). “Deze ondernemingen werken niet alleen voor de groep”, stelt Nadia Jansen. “De helft van hun omzet moet zeker gerealiseerd worden in opdracht van andere aannemers of bedrijven. Dat is de beste garantie dat ze ook voor de eigen aannemingspoot marktconform werken. Omdat we perfect het prijskaartje begrijpen, kunnen ze ook beter ons designbedrijf ondersteunen.”

Jansen Services is ten slotte het bedrijf dat onderhouds- en herstellingswerken voor derden uitvoert. “Het past in het totaalpakket aan diensten dat we onze klanten kunnen aanbieden”, stipuleert Jansen. “We willen de zorg voor hun vastgoed helemaal overnemen. Met Lubdub is de cirkel rond.”