‘3M schikt PFAS-zaak in VS voor minstens 10 miljard dollar’

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M heeft een voorlopige schikking bereikt in een PFAS-dispuut met een reeks Amerikaanse steden en gemeentes, voor minstens 10 miljard dollar (9,3 miljard euro). Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen die op de hoogte zijn van het voorstel. De raad van bestuur van 3M zou de deal nog moeten goedkeuren.

3M staat aan de vooravond van een eerste van zowat 4.000 rechtszaken, vaak aangespannen door steden en gemeenten, over vervuiling veroorzaakt door PFAS. Die eerste zaak zou starten op 5 juni in de staat South Carolina. Hij gaat uit van de stad Stuart, in de staat Florida, en gaat over PFAS-houdend blusschuim dat brandweerkorpsen in het hele land gebruikten. Volgens de stad had 3M moeten waarschuwen voor de risico’s van PFAS, ook wel ‘forever chemicals’ genoemd omdat ze niet op natuurlijke wijze afbreken. Advocaten die Stuart vertegenwoordigen, willen tot 600 miljoen dollar eisen van 3M.

Het aandeel 3M schoot meer dan 10 procent hoger na het bericht. Een woordvoerder van 3M zei ‘geen commentaar te geven op speculaties of geruchten’.

Volgens het onderzoeksbureau CreditSights zouden alleen al de opkuiskosten voor 3M in de hele VS kunnen oplopen tot 143 miljard dollar. Dat zou het bedrijf in zijn bestaan kunnen bedreigen. En dan gaat het nog niet over eventuele andere rechtszaken en schadeclaims.

Eerder vrijdag kondigden de Amerikaanse bedrijven Chemours Company, DuPont de Nemours en Corteva een officiële schikking van 1,18 miljard dollar aan rond vervuiling door PFAS.

Midden vorig jaar kondigden de Vlaamse regering en 3M een ‘saneringsakkoord’ aan van 571 miljoen euro. En onlangs stelde de Nederlandse staat 3M aansprakelijk voor de schade die PFAS heeft aangericht in de Westerschelde.

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) zijn door de mens gemaakte chemische stoffen die materialen bijvoorbeeld waterafstotend, vuilafstotend of warmtebestendig kunnen maken. Ze worden in tal van industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt, van textiel en cosmetica over mobiele telefoons en pizzadozen tot schoonmaakmiddelen en voedselverpakkingsmaterialen.

3M stelt dat PFAS veilig zijn en vervuiling met de stoffen geen grote risico’s voor de volksgezondheid vormt. Toch stopt de Amerikaanse multinational vanaf 2025 met de productie van deze stoffen. Het federale milieuagentschap van de VS brengt de groep chemicaliën in verband met groeiachterstanden bij kinderen en verhoogde risico’s op kanker.