3M bereikt akkoord om PFAS-rechtszaken in VS te schikken

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M heeft een akkoord bereikt om tussen de 10,5 en 12,5 miljard dollar (11,4 miljard euro) te betalen om rechtszaken te schikken die in de Verenigde Staten zijn aangespannen over de vervuiling van drinkwater door PFAS, chemische verbindingen die gekend zijn als “eeuwige chemicaliën”.

De overeenkomst, die nog moet worden bekrachtigd door een rechter, voorziet in de betaling van bedragen gespreid over 13 jaar, tussen 2024 en 2036, aldus een beursdocument.

Het geld moet worden gebruikt om behandelingstechnologieën te financieren voor waterschapssystemen die positief zijn getest op PFAS, in het verleden of in de toekomst, en om toekomstige analyses te betalen.

Het totale bedrag van de betalingen zal afhangen van eventuele negatieve testen. De overeenkomst, die openbaar werd gemaakt in een beursdocument, omvat ook de afspraak ‘dat 3M geen aansprakelijkheid toegeeft’. Het concern heeft een kost van 10,3 miljard dollar in de boeken opgenomen.

Dit is een ‘belangrijke stap’ voor 3M, zei CEO Mike Roman in een persbericht. De groep heeft al toegezegd om alle PFAS-productie te stoppen tegen het einde van 2025.

Midden vorig jaar kondigden de Vlaamse regering en 3M een ‘saneringsakkoord’ aan van 571 miljoen euro. En onlangs stelde de Nederlandse staat 3M aansprakelijk voor de schade die PFAS heeft aangericht in de Westerschelde.

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) zijn door de mens gemaakte chemische stoffen die materialen bijvoorbeeld waterafstotend, vuilafstotend of warmtebestendig kunnen maken. Ze worden in tal van industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt, van textiel en cosmetica over mobiele telefoons en pizzadozen tot schoonmaakmiddelen en voedselverpakkingsmaterialen.

3M stelt dat PFAS veilig zijn en vervuiling met de stoffen geen grote risico’s voor de volksgezondheid vormt. Toch stopt de Amerikaanse multinational vanaf 2025 met de productie van deze stoffen. Het federale milieuagentschap van de VS brengt de groep chemicaliën in verband met groeiachterstanden bij kinderen en verhoogde risico’s op kanker.