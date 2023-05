Zwitserland blokkeert ruim 7 miljard frank van Russische centrale bank

Zowat 7,4 miljard Zwitserse frank (ongeveer 7,6 miljard euro) aan activa en reserves van de Russsiche centrale bank is momenteel ‘vastgezet’ in Zwitserland. Dat meldt het ministerie van Economie van het Alpenland woensdag.

Het geld is geblokkeerd in navolging van de Russische invasie in Oekraïne. Sinds 25 maart vorig jaar zijn transacties voor het beheer van reserves en activa van de Russische centrale bank verboden in Zwitserland. “De activa van de bank zijn dus vastgezet”, klinkt het in een persbericht.

De Bondsraad, de Zwitserse regering, had eind maart beslist dat voor dit soort kapitaal een rapportering vereist is. Personen, organisaties en entiteiten die reserves en activa van de Russische centrale bank aanhouden, controleren of als tegenpartij hebben, moesten dit voor 12 april te kennen geven aan het economieministerie. De verplichte rapportering is ook van toepassing in de EU, in lijn met de EU-sancties tegen Rusland, klinkt het.

Het gaat om vastgezette of geïmmobiliseerde activa, wat niet overeenstemt met ‘bevroren’ acitva, die in Zwitserland oplopen tot 7,5 miljard frank. Bevroren goederen zijn eigendom van personen, bedrijven of entiteiten die op een sanctielijst staan vanwege de situatie in Oekraïne. Volgens het ministerie lopen er in de EU gesprekken over de mogelijkheid om activa van de Russische centrale banken te gebruiken voor investeringen en om de opbrengsten aan te wenden voor de reconstructie van Oekraïne. Zwitserland volgt die gesprekken van nabij, klinkt het.