Zuid-Korea lanceert ‘ongezien’ steunplan voor exportbedrijven bij terugkeer Trump

De Zuid-Koreaanse regering heeft maandag een “ongezien” financieringsplan aangekondigd om de exportbedrijven te ondersteunen, wegens de “onzekerheden” rond de gevolgen van de terugkeer van Donald Trump als Amerikaans president.

Het plan heeft een omvang van 360.000 miljard won (240 miljard euro), zo kondigde het Zuid-Koreaanse ministerie van Financiën aan.

“De uitvoer van ons land bereikte vorig jaar een record van 683,8 miljard dollar, 8,2 procent meer dan het jaar ervoor”, stelt het ministerie in een persbericht. “De externe onzekerheden, zoals de start van de nieuwe Amerikaanse regering, doen vrezen voor potentieel negatieve gevolgen voor de uitvoer van onze bedrijven.”

In het plan is onder meer in 50.000 miljard won (33,5 miljard euro) voorzien op vijf jaar voor sectoren als de computerchips en batterijen, “die onlangs geconfronteerd zijn geweest met uitdagingen”. Er zal ook geld gaan naar “veelbelovende industrieën”, zoals defensie, nucleaire energie en scheepsbouw.

Lagere groeiprognose

Trump, die maandag de eed aflegt als 47e Amerikaanse president, heeft al beloofd douanetarieven te verhogen voor landen als China, Canada en Mexico. Dat kan tot nieuwe handelsoorlogen leiden. Zuid-Korea vreest dat het ook geviseerd zal worden.

De centrale bank van Zuid-Korea verlaagde maandag overigens de groeiprognoses voor dit jaar. De instelling verwacht dat de vierde economie van Azië met 1,6 à 1,7 procent zal groeien in 2025, waar ze eerder uitging van 1,9 procent.

De verlaging heeft niet zozeer te maken met Trump, maar wel met de politieke crisis in het land sinds de intussen geschorste president Yoon Suk-yeol begin december onverwacht de krijgswet afkondigde.