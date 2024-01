Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Singapore en Japan staan bovenaan in de Global Passport Ranking, de lijst met landen waarvan de paspoorten toegang geven tot het meeste aantal andere landen. Hun burgers kunnen met hun paspoort 194 landen binnen.

Vijf jaar lang mochten Singapore en Japan zich erop beroemen dat ze de veelzijdigste identiteitsdocumenten hadden. Singaporanen en Japanners konden als enigen 194 van de 227 landen wereldwijd bezoeken zonder een visumaanvraag te doen. Volgens een wijziging in de Global Passport Ranking van Henley & Partners zijn de paspoorten van Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje nu op gelijke voet gekomen.

Zuid-Korea, Zweden en Finland zijn allemaal één plaats gestegen en delen de tweede plaats, met toegang tot 193 staten. Oostenrijk, Denemarken, Ierland en Nederland deelden de derde plaats en bieden toegang tot 192 landen.

België plaats vier

Pas daarna komt het Belgische paspoort, dat vrije toegang geeft tot 191 landen. Toch zijn de Belgische reisdocumenten een plaats gestegen in vergelijking met vorig jaar. In 2023 bekleedde België de vijfde plaats in de wereldwijde lijst en een jaar eerder was dat plaats zeven. De beste positie van het Belgische paspoort was van 2011 tot 2014, toen we de derde plaats innamen in de wereldwijde index.

De snelste stijger op de Global Passport Ranking van de afgelopen tien jaar zijn de Verenigde Arabische Emiraten. In 2014 stond het land op plaats 55, maar sinds dit jaar heeft het de 11de stek bereikt en reizen inwoners visumvrij naar 183 landen, waaronder België. Een andere rijzende ster is China, dat nu op de 62ste plaats staat, komend van positie 83 in 2014. Chinezen reizen vrij naar 85 landen, maar niet naar België.

Kloof tussen landen

Christian Kaelin, de voorzitter van het adviesbureau Henley & Partners, verklaarde aan het persagentschap Bloomberg dat de algemene trend nog altijd beweegt richting meer reisvrijheid, hoewel de kloof tussen de meest en minst veelzijdige paspoorten groter wordt.

“Het gemiddelde aantal bestemmingen waartoe reizigers toegang hebben, is bijna verdubbeld van 58 in 2006 tot 111 in 2024”, zegt hij op Bloomberg. “Aan het begin van het nieuwe jaar merken we dat de burgers van landen die bovenaan de lijst staan maar liefst 166 bestemmingen meer visumvrij kunnen bezoeken dan Afghanistan, dat helemaal helemaal onderaan bengelt en vrije toegang heeft tot 28 landen.”

Behalve door Afghanistan worden de onderste plaatsen ingenomen door Syrië (toegang tot 29 landen), Irak (31), Pakistan (34) en Jemen (35).

Henley & Partners stelt de Global Passport Ranking samen op basis van gegevens van de International Air Transport Association (IATA).