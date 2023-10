Wout van Aert en Sarah De Bie investeren in luxekaarsenproducent Mon Dada

Wielrenner Wout van Aert en zijn echtgenote Sarah De Bie investeren in het West-Vlaamse groeibedrijf Moen, producent van artisanale luxekaarsen in betonnen potten. Het koppel heeft ook al een minderheidsbelang in Heylen Vastgoed.

Mon Dada werd in 2019 opgericht door Pauline D’haenens, die tot dan werkzaam was in de wijnsector in New York maar onder de regering van president Donald Trump haar werkvergunning verloor.

Het bedrijf groeit sindsdien exponentieel en verdeelt intussen haar kaarsen van natuurlijke was in handgemaakte, herbruikbare potten in meer dan 40 landen wereldwijd. D’haenens wil nu ‘the next step’ zetten en gaat daarvoor in zee met enkele investeerders.

Onder die investeerders zijn wielrenner Wout van Aert en zijn echtgenote Sarah De Bie. “We volgden Mon Dada al langer en waren stiekem verliefd op het product. De handgemaakte kaarsen brengen een gevoel van authentiek en gezellig wonen,” zegt het koppel, dat ook al een minderheidsbelang heeft in Heylen Vastgoed, in een persbericht. “De liefde voor het product was eigenlijk de aanleiding van deze investering. Het verhaal van Pauline heeft ons echter nog extra overtuigd om in te stappen in haar succesverhaal. De ambacht en het gevoel dat Pauline wil creëren met Mon Dada zijn zo puur.”

Ook Bruno Descamps, CEO van parketproducent en -distributeur Lamett uit Deerlijk, participeert in Mon Dada. “Met Lamett zijn we erin geslaagd om de afgelopen jaren op een succesvolle manier te groeien in een zeer competitieve markt. De eerste gesprekken met Pauline deden me terugdenken aan de ambities die we destijds zelf vooropstelden. De authenticiteit en de passie die Pauline heeft voor haar product is ongekend en daar werken we graag aan mee”.