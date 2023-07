Wie wint de eerste Flanders International Business Awards?

Het investerings- en exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT) lanceert met de Flanders International Business Awards drie nieuwe prijzen. Eentje bekroont een Vlaamse exporteur, een andere gaat naar een buitenlandse investeerder in Vlaanderen en de derde bekroning is voor de start-up van het jaar. De negen genomineerden werden vandaag bekendgemaakt.

Een vakjury herleidde meer dan honderd bedrijven tot drie lijstjes van drie. De genomineerden in de categorie Exporteur van het jaar zijn het Roeselaarse landbouwmachinebedrijf Dewulf, de Truiense specialist in gewasbescherming Globachem – veruit het grootste bedrijf van de drie genomineerden – en IndigoCare uit Tessenderlo. Dat healthtechbedrijf produceert het slimme oproepsysteem iCall voor ziekenhuizen en woonzorgcentra. Het exportaandeel in de omzet bedraagt 85 procent voor Dewulf, 95 procent voor Globachem en 79 procent voor IndigoCare.

FIT ontwikkelde de afgelopen jaren een resem initiatieven om techbedrijven beter te ondersteunen in het buitenland, en ook nu maakte het een aparte categorie Startup van het jaar. De drie genomineerden zijn de hippe oordopjesmaker Loop Earplugs uit Antwerpen. Het Gentse Sensolus ontwikkelde traceertechnologie voor de maakindustrie en afvalverwerking. Ook uit Gent komt TechWolf. Dat vijf jaar oude bedrijf helpt bedrijven om de vaardigheden van hun medewerkers in kaart te brengen met artificiële intelligentie (AI).

Pfizer

FIT helpt niet enkel Vlaamse bedrijven in het buitenland, maar begeleidt ook buitenlandse bedrijven die naar Vlaanderen komen. De derde categorie bekroont daarom de Buitenlandse investeerder van het jaar. De winnaar wordt Aurubis, Pfizer of Plug Power. Het Duitse Aurubis investeert 103 miljoen euro in Olen en Beerse, goed voor 52 jobs. Het bedrijf is wereldleider in de productie en recyclage van koper en bouwt in Beerse een fabriek om anodeslib te verwerken.

Dat de Amerikaanse vaccinproducent Pfizer een fabriek in Puurs heeft, is alom geweten sedert de covidpandemie. Het bedrijf investeert over drie jaar 1,2 miljard euro – goed voor 250 jobs – in een uitbreidingsproject om meer productiecapaciteit te creëren, het vermogen tot koele opslag te verhogen en voor meer verpakkingslijnen te zorgen. De derde genomineerde is het Amerikaanse Plug Power, dat in de Haven van Antwerpen-Zeebrugge een van de grootste groenewaterstoffabrieken van Europa bouwt. Het investeringsbedrag is niet bekend, maar het project is goed voor 50 jobs.

Bekendmaking winnaars

Op 20 september worden de drie winnaars bekendgemaakt in de Skyhall van de luchthaven Brussels Airport. De eindjury wordt voorgezeten door Yin Oei, CEO Living Tomorrow, en Sonja Willems, voorzitter van de raad van bestuur van FIT.