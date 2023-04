Van de 55- tot 64-jarigen in België was 56,6 procent aan het werk in 2022. Het gaat om meer dan een verdubbeling sinds 2000, toen de werkgelegenheidsgraad in die leeftijdscategorie slechts 26,3 procent bedroeg. Dat blijkt woensdag uit cijfers die het Belgische statistiekbureau Statbel verzamelde naar aanleiding van de Dag van de Arbeid op 1 mei.

De werkgelegenheidsgraad in die leeftijdscategorie steeg het sterkst in Vlaanderen (+33,9 procentpunt) en bereikte er 59,5 procent in 2022. Brussel (54 procent) en Wallonië (51,8 procent) zitten onder het Belgische gemiddelde.

Daarnaast blijkt uit de gegevens dat de kloof in de werkgelegenheidsgraad tussen mannen en vrouwen sinds 2000 meer dan gehalveerd is. In 2022 was 68,1 procent van de vrouwen tussen 20 en 64 jaar aan het werk en 75,7 procent van de mannen. Dat geeft een kloof van 7,6 procentpunt. In 2000 was dat nog 19,5 procentpunt.

De totale werkgelegenheidsgraad (20-64 jaar) ging van 65,8 procent in 2000 naar 71,9 procent in 2022. Ook hier doet Vlaanderen het het best, met een werkgelegenheidsgraad in 2022 van 76,7 procent.