Wereldwijde LNG-export kent traagste groei sinds 2015

De wereldwijde export van vloeibaar aardgas (LNG) is dit jaar met slechts 0,4% gegroeid tot circa 414 miljoen ton, de traagste groei sinds 2015. Volgens gegevens van Kpler worden de markten geconfronteerd met vertragingen in Amerikaanse projecten en sancties tegen een nieuwe Russische installatie, wat de toevoer van nieuw LNG beperkt.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 is de LNG-markt fragiel gebleven. Europa moest noodgedwongen meer vertrouwen op LNG na het verlies van Russisch pijpleidinggas. Door het uitblijven van nieuwe exportcapaciteit zijn kopers in Europa en Azië kwetsbaar voor prijsstijgingen.

Licht aan het einde van de tunnel wordt pas verwacht in 2025, wanneer nieuwe Amerikaanse projecten productie opschalen en Canada een extra faciliteit in gebruik neemt. Venture Global LNG Inc. heeft vorige week de eerste lading geëxporteerd vanuit de Plaquemines-installatie, terwijl Cheniere Energy Inc. maandag begon met de productie in de eerste fase van de uitbreiding van de Corpus Christi-fabriek.

De VS bleef in 2024 ’s werelds grootste LNG-exporteur met een record van 87 miljoen ton, ongeveer gelijk aan vorig jaar, volgens Kpler.

China was voor het tweede opeenvolgende jaar de grootste importeur van LNG. Het land voerde meer dan 78 miljoen ton in, een stijging van 8,5% ten opzichte van vorig jaar. Dat is echter nog steeds iets lager dan de 80 miljoen ton in 2021.