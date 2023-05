‘Wereldprimeur’: havengebied Antwerpen krijgt eerste dronenetwerk

De Port of Antwerp-Bruges krijgt een eigen dronenetwerk dat in een ‘live feed’ alle havenactiviteiten zal monitoren. Het havenbedrijf spreekt zelf van een wereldprimeur.

“Het is de eerste implementatie wereldwijd op deze schaal in een complexe industriële omgeving van BVLOS vluchten”, klinkt het.

BVLOS staat voor ‘Beyond Visual Line of Sight‘ en houdt in dat de piloot de drone zelf niet visueel kan zien tijdens de vlucht. In totaal zullen zes autonome drones dagelijks vluchten uitvoeren in het Antwerpse havengebied.

Veiligheid

Het ‘D-Hive netwerk’ – dat zowat vijf jaar in de steigers stond – moet in de eerste plaats de algemene veiligheid in de haven ten goede komen.

“Drones geven een uniek perspectief vanuit de lucht en stellen de havenautoriteit in staat om een groot gebied snel en veilig te beheren, inspecteren en controleren”, aldus nog het havenbedrijf.

Real-time

De zes onvermoeibare ogen in de lucht zullen worden ingezet voor ligplaatsbeheer, inspecties van infrastructuur, olievlek- en drijfvuildetectie en voor de ondersteuning van de veiligheidspartners bij incidenten.

“Drones zijn een hefboom in het uitvoeren van onze kerntaken”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges. “Gezien de enorme oppervlakte van het havengebied speelt dit netwerk een cruciale rol in de verdere uitrol van de digitale haven: een netwerk van camera’s, sensoren en drones die elke seconde een real-time beeld geven van wat zich in de haven afspeelt.”

Partners

Port of Antwerp-Bruges werkt voor het D-Hive netwerk samen met partners DroneMatrix, Skeydrone en Proximus. De operationele vergunningen komen van de BCAA (Belgian Civil Aviation Authority) en de EASA (European Union Aviation Safety Agency).

Volgens Hendrik-Jan Van Der Gucht, directeur bij SkeyDrone, is een zeehaven een van de moeilijkste gebieden om met drones te vliegen. “Vooral als je buiten de visuele zichtlijn vliegt”, zegt Van Der Gucht. “Wij ontwikkelden daarom een nieuw framework dat ervoor zorgt dat deze drones op een veilige en schaalbare manier kunnen worden ingezet voor hun dagelijkse missies.”