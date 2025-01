WDP koopt Renault-site in Vilvoorde voor 100 miljoen euro

De beursgenoteerde vastgoedgroep WDP krijgt de voormalige Renault-site in Vilvoorde in handen voor 100 miljoen euro. De groep ziet in de locatie die zich uitstrekt over een lengte van 1,2 kilometer, “een uniek herontwikkelingspotentieel”, zo heeft ze vrijdagochtend meegedeeld in een persbericht.

Hoewel autobouwer Renault zijn fabriek in Vilvoorde al in 1997 sloot, staat de locatie nog altijd bekend als de Renault-site. WDP koopt de gronden over van Alcopa. De huidige huurcontracten en acitiviteiten op de site worden voortgezet.

De site van 19 hectare, deels onder het viaduct van Vilvoorde, “biedt een uniek toekomstig langetermijnherontwikkelingspotentieel in een regio waar gronden van een dergelijke omvang niet beschikbaar zijn”, stelt WDP. Country manager Kristof De Witte spreekt van “een ongeëvenaarde kans voor zowel de stad Vilvoorde als voor WDP om dit industriële erfgoed om te vormen tot een innovatieve en toekomstgerichte stadsdistributiehub die verder reikt dan de klassieke industriële of logistieke bestemming”. Daarbij zou er plaats zijn voor “een combinatie van functies”, zoals kmo’s en maakindustrie.

Voor WDP levert de site een netto aanvangsrendement op van ongeveer 7 procent.