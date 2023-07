Waarom Sofina, voorlopig toch, de Nasdaq-boot gemist heeft

Terwijl de Nasdaq-index surft op een AI-golf, is het bij de technologieholding Sofina voorlopig speuren naar investeringen in bedrijven die zich bezighouden met artificiële intelligentie. “Het is te vroeg om de winnende AI-businessmodellen te identificeren”, schrijft het management van Sofina.

De koersprestaties van Sofina steken schril af tegen de returns die dit jaar op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq te rapen vielen. Terwijl de Nasdaq op een jaarwinst van ruim 30 procent staat, maakt de koers van Sofina dit jaar voorlopig een pas op de plaats.

Dat verschil in prestaties is opvallend. Sofina staat te boek als een technologieholding die flink investeert in innovatieve bedrijven en businessmodellen. Met zulke adelbrieven zou Sofina het wiel van de Nasdaq moeten volgen, maar dat is dit jaar voorlopig niet gelukt. Terwijl Nasdaq flink herstelde van de klappen die vorig jaar door een stijgende rente werden uitgedeeld, ligt Sofina nog tegen het canvas. Veelzeggend is dat beleggers eind 2022 nog een premie van ongeveer 30 procent betaalden op de intrinsieke waarde van de portefeuille van Sofina. Vandaag is deze portefeuille te koop met een korting van 25%.

Weinig AI in de portefeuille

De vraag rijst uiteraard waarom Sofina de Nasdaq-boot dit jaar, voorlopig toch, gemist heeft. In de jongste nieuwsbrief licht het management een tip van de sluier op. De hoge vlucht van Nasdaq stoelt niet weinig op de interesse van beleggers in bedrijven die surfen op de golf van artificiële intelligentie (AI). De koersen van indexzwaargewichten als Microsoft, Alphabet, Nvidia of Meta schoten omhoog in het vooruitzicht van hogere inkomsten uit AI-toepassingen die tekst en beeld genereren. Het blijft uiteraard nog afwachten of deze generatieve AI waarmaakt wat beleggers er vandaag van verwachten.

Bij Sofina is het voorlopig speuren naar AI-bedrijven in de portefeuille. Vorige maand investeerde de holding weliswaar in Mistral AI, een Frans bedrijf gespecialiseerd in generatieve AI dat de ambitie heeft een alternatief voor ChatGPT te ontwikkelen. Het gaat echter om een kleine investering in een vroeg stadium van de ontwikkeling van het bedrijf. Deze investering is voorlopig dus weinig relevant voor beleggers in Sofina.

Eerst AI snappen, dan pas investeren

‘Purpose & Patience’ is het leidmotief bij Sofina. En geduld oefenen is wat de holding doet voor ze investeert in AI. “De inburgering van generatieve AI zal nieuwe noden, nieuwe businessmodellen en nieuwe investeringskansen creëren. (…). Op dit ogenblik is het echter te vroeg om de potentieel winnende businessmodellen te identificeren. (…) We verwachten op korte termijn geen grote bewegingen in onze portefeuille. We willen AI op onze manier begrijpen. Eerst maken we de nodige uren om AI te snappen, daarna zullen we investeren in functie van onze overtuigingen”, schrijft het management in de nieuwsbrief.

Toch kunnen winnaars al in portefeuille zitten

De geduldige aanpak betekent niet dat Sofina al niet aan boord is van toekomstige winnaars aan het AI-front. Bijna de helft van de portefeuille van Sofina (4,3 miljard euro van de 9,2 miljard euro) is geïnvesteerd in hoog aangeschreven durfkapitaalfondsen die al bewezen hebben dat ze vroeg potentiële winnaars kunnen identificeren. Het gaat om fondsen als Sequoia Capital, Lightspeed, Insight Partners, Battery Ventures of Iconiq Capital. Op basis van historische relaties heeft Sofina toegang tot deze fondsen, die zelfs voor de meeste professionele beleggers niet bereikbaar zijn. De returns op deze fondsen zijn ook de motor achter de extra returns die Sofina de voorbije tien jaar wist te behalen ten opzichte van de internationale beursindexen.

“De portfoliomanagers van Sofina houden de jongste ontwikkelingen in AI scherp in de gaten, beoordelen de risico’s en kansen van de bestaande bedrijven in portefeuille en speuren naar beloftevolle nieuwkomers”, schrijft het management. De holding mag de eerste AI-golf op de beurs dus gemist hebben, de kans is relatief groot dat Sofina de AI-winnaars van morgen straks oppikt, of beter nog, zelfs nu al in portefeuille heeft. Geduld is, niet het minst op beurs, een schone deugd.