Waarom de kroning van koning Charles de Britse economie schaadt

Zaterdag besteeg koning Charles III de troon voor de ogen van miljoenen Britten, ter plaatse in Londen of thuis voor de televisie. Hotels zaten dat weekend volgeboekt en op de luchthaven van Heathrow landden massaal vluchten. Souvenirwinkels draaiden op volle toeren. En toch lijdt de Britse economie verlies aan het hele gebeuren.

Het voorbije weekend was de aandacht van de wereld gericht op het Verenigd Koninkrijk, waar Charles en Camilla de eed aflegden als koning en koningin van de Britten. Het Britse koningshuis sprak zelf volgens CNBC over een “kortere, kleinere en minder prijzige ceremonie, die het volk beter vertegenwoordigt”.

Toch kosten de festiviteiten het land nog altijd 100 miljoen pond, of omgerekend 113 miljoen euro, volgens berekeningen van Britse media. Dat bedrag wordt in principe vrijgemaakt door de overheid, al kan die er uiteindelijk moeilijk omheen dat de Britse belastingbetaler uiteindelijk de rekening betaalt.

Ondanks de liefde voor de monarchie, die ontegensprekelijk leeft in het land, heerst er verdeeldheid over wie het evenement hoort te betalen. Volgens een peiling van de gespecialiseerde website YouGov bij 4.146 Britten vindt 51 procent van de respondenten dat het niet de taak van de overheid is om de kosten te dekken. 32 procent vindt van wel en 18 procent is onbeslist.

Toerisme en retail bloeien

Hoge kosten en verdeeldheid dus over wie de rekening betaalt, maar daar staat ook iets positiefs tegenover. Volgens Bloomberg hebben verschillende sectoren ook flink verdiend aan het evenement. Een paar opvallende feiten:

Het aantal vluchten dat landde in het Verenigd Koninkrijk steeg de voorbije dagen met 149 procent , weet het boekingsbedrijf TravelPort.

dat landde in het Verenigd Koninkrijk , weet het boekingsbedrijf TravelPort. De omzet van hotels lag 54 procent hoger vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Door de festiviteiten werd er meer geld uitgegeven aan retailers en de Britse schatkist zal kunnen rekenen op hogere inkomsten uit accijnzen op alcohol. De winkelketen Marks & Spencer heeft naar schatting 250.000 meter aan Britse vlaggen verkocht.

Britse pubs kregen soepelere regels voorgeschoteld en hielden de duren twee uur langer open tijdens het voorbije wekend.

Drie verlengde weekends

Als alleen naar de kosten en de omzet van de kroning wordt gekeken, gaat de Britse economie er dankzij de ceremonie op vooruit. Die winst wordt alleen volledig ongedaan gemaakt door maandag 8 mei, dat uitzonderlijk een vrije dag is in het Verenigd Koninkrijk.

Het is in het land een traditie een extra vrije dag in te lassen na een koninklijke gebeurtenis van formaat. Dat was bijvoorbeeld ook al het geval na het huwelijk van prins William en Kate Middleton in 2011, na het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth in 2022 en na haar begrafenis datzelfde jaar. Deze maand staan dus drie verlengde weekends in de agenda van de Britten.

Flirt met recessie

Doordat het land op 8 mei stilligt, valt het Britse bruto binnenlands product (bbp) in de maand mei naar verwachting met 0,7 procent terug. Zo’n krimp van 0,7 procent werd vorig jaar ook telkens gezien na het platina jubileum en de begrafenis van de Queen.

Dat helpt niet voor een land dat al een tijdlang flirt met een recessie. De Britse economie was in het derde kwartaal van 2022 met 0,1 procent gekrompen, maar in het vierde kwartaal werd er volgens een eerste schatting een nulgroei opgetekend. Hieronder de evolutie per kwartaal van het Britse bbp.

Find more statistics at Statista

De Britten hebben vorig jaar op het randje een recessie vermeden, want er wordt van de term gesproken wanneer een economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt. In 2023 wordt nog wel een milde maar aanhoudende recessie verwacht in het Verenigd Koninkrijk, volgens Yael Selfin, de hoofdeconoom bij KPMG UK.