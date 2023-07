‘Fiscale prikkel voor vrij aanvullend pensioen via werkgever niet groot genoeg’

Amper 1.115 Belgische werk­nemers waren begin vorig jaar aangesloten bij een vrij aan­vullend pensioen voor werk­nemers. Dat staat te lezen in De Tijd.

Wie geen aanvullend pensioen krijgt bij zijn werkgever kan met het vrij aanvullend pensioen voor werk­nemers (VAPW) toch op eigen initiatief via zijn werkgever een extra appeltje voor de dorst opbouwen. U kunt uw werkgever vragen maandelijks een deel van uw nettoloon te storten in een pensioenplan bij een verzekeraar of een pensioeninstelling naar keuze.

Het VAPW werd op 27 maart 2019 in het leven geroepen, maar blijkt niet populair. Op 1 januari 2022 waren amper 1.115 werknemers aangesloten bij een VAPW. Dat blijkt uit cijfers van de financiële waakhond FSMA.

Verschillende taksen

Dat het VAPW niet aanslaat, verwondert Pieter Gillemon, pensioen­ expert bij de consultant PwC, niet. ‘De fiscale prikkel is absoluut niet groot genoeg’, zegt hij. Er geldt een belastingvermindering van 30 procent, maar er komen ook verschillende taksen bij kijken, waardoor het fiscale voordeel kleiner wordt. (Belga)

