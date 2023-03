Vlaming Dirk Van de Put wordt bestuurder bij AB InBev

De Vlaming Dirk Van de Put, de CEO van de voedingsmultinational Mondelez International, wordt voorgedragen als nieuwe onafhankelijke bestuurder bij de brouwer AB InBev. Van de Put timmerde al aan een indrukwekkende internationale carrière.

AB InBev organiseert op 26 april, na enkele coronajaren, weer een fysieke algemene vergadering voor de aandeelhouders. Er wordt behoorlijk geschoven met de bestuurderszitjes. Opmerkelijk is de verdwijning van María Asuncion Aramburuzabala. Zij is één van de sleutelfiguren van Grupo Modelo. De Mexicaanse brouwersgroep en marktleider, vooral bekend van het merk Corona, werd in 2013 door AB InBev volledig ingelijfd. De 58-jarige Asuncion Aramburuzabala, één van de rijkste Mexicaanse zakenvrouwen, kreeg vervolgens een bestuurderszitje bij AB InBev.

Zij leunde in de raad van bestuur aan bij de familiale ankeraandeelhouders. Belgen en Brazilianen controleren samen circa 40 procent van de aandelen bij AB InBev. Zij hadden samen negen van de vijftien bestuurders bij de wereldbrouwer. Maar het voorstel aan de algemene vergadering is dat hun aantal tot acht wordt herleid. In ruil komt er één extra onafhankelijke bestuurder (van drie naar vier).

Wereldburger

De Vlaming Dirk Van de Put, met de dubbele nationaliteit Belg en Amerikaan, wordt voorgedragen als onafhankelijk bestuurder. Van de Put, geboren in 1960, timmerde aan een indrukwekkende internationale carrière. De doctor in de diergeneeskunde aan de UGent werkte onder meer bij Mars, Danone en Novartis. Van 2010 tot 2017 was hij de CEO van het Canadese familiebedrijf McCainFoods. De aardappelproducent is ook in België actief, onder meer als de eigenaar van het voormalige PinguinLutosa.

Sinds 2017 is Dirk Van de Put de CEO van de voedingsmultinational Mondelez International. Het bedrijf is bekend van de merken Côte d’Or, Lu en Milka. Ook Mondelez International is in België actief. Het belangrijkste filiaal is de koekjesfabriek in Herentals, die onder meer de koekjes van Choco Prince maakt. Dagelijks rollen miljoenen koekjes uit de bakovens. Gisteren, donderdag 23 maart, maakte Mondelez International nog een investering bekend van ruim 30 miljoen euro in de koekjesfabriek in Herentals.

Dirk Van de Put wordt de opvolger van Elio Leoni Sceti. De Italiaanse Brit investeerde de voorbije jaren in diverse bedrijven samen met de Belgische familiale aandeelhouders achter AB InBev. Nog een nieuwe onafhankelijke bestuurder bij AB InBev wordt Lynne Biggar, die actief is bij Boston Consulting Group.

Het aantal bestuurders bij AB InBev blijft vijftien bedragen. Acht van de families – vier vertegenwoordigers van de Belgische aandeelhouders, vier Brazilianen – en vier onafhankelijken. Dan zijn er nog drie bestuurders. Die vertegenwoordigen de voormalige aandeelhouders van SABMiller: de tabaksreus Altria en een Colombiaanse grootaandeelhouder.