Vlaamse regering hervormt subsidie voor langdurig werklozen

De Vlaamse regering hervormt de subsidie voor langdurig werklozen. Dat moet het voor bedrijven aantrekkelijker maken om hen aan te werven, laat Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) dinsdag weten in een mededeling. Concreet kunnen werkgevers een nieuwe ‘doelgroepvermindering’ krijgen als ze werknemers aanwerven die minstens twee jaar zonder werk zaten. Het gaat om een RSZ-korting van 1.000 euro per kwartaal, met een maximum van 4.000 euro per werknemer.



“Hoe langer iemand zich niet op de arbeidsmarkt bevindt, hoe moeilijker deze persoon het krijgt om de stap naar de arbeidsmarkt terug te zetten. Bedrijven nodigen deze sollicitanten bijvoorbeeld minder snel uit op gesprek”, zegt minister Brouns. “Met de nieuwe RSZ-korting voor mensen die langdurig afwezig waren op de arbeidsmarkt, moedigen we werkgevers financieel aan om deze mensen een kans te geven.”

De nieuwe RSZ-korting gaat in vanaf 1 oktober 2023. Het bedrag bedraagt maximaal 1.000 euro per kwartaal gedurende vier kwartalen. De doelgroepvermindering kan toegekend worden aan alle werkgevers, zonder beperking van het type arbeidsovereenkomst.

Uit cijfers van de VDAB blijkt hoe moeilijk het is om als langdurig werkzoekende aan de slag te gaan. Bij wie minder dan 1 jaar werkzoekend is, bedraagt de uitstroom naar werk nog 16,2 procent, bij wie langer dan twee jaar werkzoekend is, is dit nog maar 3,3 procent. Met het verstrijken van de maanden daalt dus ook de kans op uitstroom naar werk.

“Met deze doelgroepvermindering werken we drempels weg die langdurig werkzoekenden en langdurig niet-beroepsactieven ervaren in de zoektocht naar werk,” zegt minister Brouns. “Deze drempels zijn immers enorm belastend. Keer op keer negatief nieuws krijgen, of zelfs niet uitgenodigd worden op sollicitatiegesprek, ik wens het niemand toe. Met deze financiële incentive hopen we extra kansen te creëren voor deze werkzoekenden. Iedereen inbegrepen, ook op de arbeidsmarkt.” (Belga)