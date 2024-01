Vlaamse digitale meter dubbel zo duur als elders in Europa

De Vlaamse sociale partners dringen erop aan om de doelstellingen voor de plaatsing van de digitale meters in Vlaanderen te herbekijken. De kosten zijn opgelopen en de baten gedaald, schrijft hun adviesorgaan Serv in een advies. Dat meldt De Standaard donderdag.

De digitale meters voor elektriciteit en gas zullen in Vlaanderen wellicht 3 miljard euro kosten. Ze zijn dubbel zo duur als klassieke meters, terwijl ze sneller vervangen moeten worden. De meters in Vlaanderen vallen bovendien dubbel zo duur uit als die in andere Europese landen.

De factuur voor een gemiddeld gezin zou zwaarder uitvallen. Aanvankelijk was sprake van 400 euro, gespreid over vijftien jaar. Met een kostprijs van 3 miljard zou het neerkomen op ruim 1.000 euro.

Vlaanderen besliste om verder te gaan dan Europa vraagt. Voor Europa moet Vlaanderen 80 procent digitale elektriciteitsmeters plaatsen tegen eind 2024. Vlaanderen gaat verder: tot 100 procent tegen 2029. Digitale gasmeters waren voor Europa geen verplichting, maar Vlaanderen deed het toch.