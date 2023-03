Video: vakbondsactie Delhaize wordt even grimmig, overleg tussen directie en vakbonden snel afgelopen

Het overleg tussen de directie en de vakbonden bij Delhaize is dinsdagochtend snel afgelopen. De directie bleef bij haar standpunt en houdt vast aan het plan om de 128 supermarkten in eigen beheer te verzelfstandigen. Dat hekelden de vakbondsvertegenwoordigers bij het verlaten van de Delhaize-gebouwen in Zellik (Asse), zowat een kwartier na de voorziene start van de vergadering. Er was een klein incident waarbij enkelingen voorbij een politiecordon probeerden te geraken.

CEO Xavier Piesvaux van Delhaize België was niet aanwezig op de vergadering, betreurden de bonden na afloop. “De directie wil voordoen, alsof er niets aan de hand is”, verklaarde vakbondssecretaris Frank Convents van ACV Puls aan Belga.

“De directie blijft bij haar standpunt”, voegde Wilson Wellens van ACLVB toe. “Ze blijft termen gebruiken die passen bij een procedure-Renault (Wet-Renault, van toepassing bij collectief ontslag, nvdr.), maar ontkent dat er een procedure-Renault is.”

“We gaan naar de winkels, we geven er personeelsvergaderingen”, sprak Jan De Weghe van BBTK dan weer de menigte toe. “We houden de deuren van de winkels toe. Wat er vandaag gebeurd is, kunnen we niet pikken. De directie moet en zal rekening houden met ons.”

Protest bij eerste overleg

Honderden werknemers van Delhaize waren bijeengekomen voor protest bij de start van het eerste overleg met de directie, een week na de aankondiging van de plannen. In de gietende regen uitten ze hun ongenoegen over de ‘franchisering’. Na afloop van het overleg met de directie, begon de menigte huiswaarts te keren.

Kortstondig was er na afloop een klein incident waarbij enkelingen voorbij een politiecordon probeerden te geraken.

Bij de bonden was vooraf sprake van 50 bussen met personeelsleden die zouden afzakken. Hoeveel mensen aanwezig waren, is moeilijk te zeggen, al ging het zeker om honderden mensen. Toen het volk nog toestroomde, klonk bij de politie al een aantal van 14 bussen en 60 wagens, of zeker ruim 700 mensen.

