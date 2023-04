In 2021 hebben verzekeringsmaatschappijen 14,6 procent van de arbeidsongevallenaangiftes afgewezen. Ruim 21.000 werknemers zagen hun aangifte geweigerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, die het VRT-programma ‘Pano’ kon inkijken.

Fedris controleert de sector. In het beheerscomité zetelen onder meer werkgevers- en werknemersorganisaties. Stijn Gryp vertegenwoordigt er de christelijke vakbond ACV. Hij hekelt in de Pano-reportage vooral het aantal onterechte weigeringen. Bij de zware ongevallen, met blijvende letsels, gaat het zelfs om bijna een op de vijf. “Er is een duidelijke stijging van het aantal weigingen sinds begin de jaren tachtig”, zegt Gryp. “Sinds 2001 zien we zelfs een verdubbeling.”

Sectororganisatie Assuralia ontkent niet dat er meer weigeringen zijn, maar wijt dat aan gewijzigde arbeidsvormen. “Er is veel meer thuiswerk, dus mensen die de kinderen naar school doen of gaan shoppen en een ongeval hebben, is dat wel een arbeidswegongeval?”, aldus CEO Hein Lannoy in de reportage. “We zijn ook een sector waar regelmatig fraude voorkomt.”

Lannoy erkent wel dat er ruimte is voor verbetering. “We zijn met de medisch experten rond de tafel gaan zitten om een gedragscode af te spreken. Expertiseartsen moeten ervoor zorgen dat slachtoffers duidelijker worden geïnformeerd en dat er op een menselijkere manier met hen wordt gecommuniceerd.”