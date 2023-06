Vanaf juli negatieve loonindexering in bankensector: wat met andere sectoren?

In de bankensector is in mei een kleine negatieve indexering toegepast op de loonbarema’s. Volgens hr-bedrijf Group S kunnen ook andere sectoren er binnenkort mee te maken krijgen, al bestaan er soms afspraken om loondalingen te vermijden.

Een indexeringsmechanisme maakt dat de lonen stijgen als het leven duurder wordt. Maar ook de omgekeerde beweging is in bepaalde gevallen mogelijk, zeker als de indexeringen elkaar snel opvolgen waardoord schommelingen minder worden uitgevlakt. Dat is in een beperkt aantal sectoren het geval.

In de bankensector worden de lonen elke twee maanden geïndexeerd. En in mei kwam de berekening uit op een negatief cijfer, bevestigt Elke Maes van vakbond ACV Puls. “Het ging om een zeer beperkte aanpassing die de mensen in hun nettoloon wellicht niet merken”, zegt ze. “Vorig jaar is het systeem heel positief geweest, maar nu nemen we de bluts met de buil.”

In bepaalde sectoren waar ook sprake is van een negatieve indexering, is een regeling getroffen, zegt Group S. Zo wordt in de houtnijverheid een negatieve indexering verwacht in juli, maar zal ze daar niet worden toegepast. Ook in de bouw is er een negatieve loonindexering in juli, maar daar wordt die volgens het hr-kantoor gecompenseerd met de volgende positieve indexering.