Van Peteghem over fiscale hervorming: ‘Het scenario dat Van Quickenborne schetst, is in principe mogelijk’

In de geplande fiscale hervorming waar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aan sleutelt mag er geen belastingverlaging zitten voor werklozen en leefloongerechtigden, “anders komt er voor ons geen fiscale hervorming”. Dat heeft Open Vld-vicepremier Vincent Van Quickenborne zondag gezegd bij VTM Nieuws. Van Peteghem verdedigt zijn plan.

CD&V-minister Van Peteghem werkt volop aan een nieuw voorstel voor de geplande fiscale hervorming. De federale regering wil daar nog voor de zomer een akkoord over vinden. Van Peteghem stelde zijn plannen een tijd geleden al voor aan de pers, maar ze botsten meteen ook binnen de eigen meerderheid op kritische opmerkingen en discussie.

Open VLD trekt bij monde van vicepremier Vincent Van Quickenborne alvast een duidelijke rode lijn. Volgens de Vlaamse liberalen is iedereen het erover eens dat het verschil tussen werken en niet-werken groter moet worden. Een hervorming waarbij er een belastingverlaging zou komen voor werkzoekenden en leefloongerechtigden is volgens Van Quickenborne dan ook “hoogst problematisch”.

‘Geen rode lijnen’

“Als men vasthoudt aan een belastingverlaging voor leefloners en werklozen, dan komt er voor ons geen fiscale hervorming”, stelde de Open VLD-minister fors in de VTM-studio. “Vandaag zijn er situaties waarbij werklozen op het einde van de maand netto meer overhouden dan mensen die ‘s morgens vroeg opstaan en gaan werken. Voor ons is dat een duidelijke rode lijn.”

Van Peteghem verdedigt maandag zijn voorstel voor een fiscale hervorming in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Wij zijn in ons land nog steeds wereldkampioen in lasten op arbeid. Dat is precies waar de fiscale hervorming voor dient. We willen er juist voor zorgen dat werknemers meer geld overhouden van hun arbeid. De belastingvrije som zal verhoogd worden, maar alleen voor wie werkt. Wie werkt zal 835 euro netto meer overhouden. Maar als we overal een rode lijn trekken, zal er een lastenverlaging van nul euro overblijven.”

Complex fiscaal systeem

De minister van Financiën legt ook uit dat er nochtans op dit moment door de verschillende kabinetten wordt vergaderd over de technische details van de fiscale hervorming. “Het scenario dat Vincent Van Quickenborne schetst, is in principe mogelijk in een heel uitzonderlijke situatie. Maar dat is niet de schuld van de fiscale hervorming, maar van het complexe fiscale systeem in ons land.”

“We moeten dus verder gaan werken aan de hervorming als we willen dat werkende mensen in januari 2024 meer geld op hun rekening krijgen. Als we dit uitstellen tot na de verkiezingen, wanneer zullen de lasten op arbeid dan verminderd worden? Dan moet er eerst een regering worden hervormd, die opnieuw een akkoord moet bereiken. Dat duurt te lang.”

