Vakbonden TotalEnergies roepen op tot staking op 22 mei

De vakbonden ACV en ABVV roepen alle werknemers van TotalEnergies op om op 22 mei te staken. Dat hebben ze maandag aangekondigd in een persbericht.

Midden maart kondigde TotalEnergies aan samen te willen werken met Couche-Tard om haar 619 tankstations in België en Luxemburg over te hevelen naar een joint venture waarin het Canadese bedrijf de meerderheid van de aandelen zal hebben. De Franse olie- en gasreus zal ongeveer 40 procent behouden. In de betrokken tankstations werken ongeveer 900 mensen en bij de ondersteunende diensten nog eens 130. De aankondiging leidde tot ongerustheid bij het personeel, vooral omdat het behoud van de arbeidsvoorwaarden en van de tewerkstelling slechts voor één jaar geldt. De vakbonden vrezen voor sociale dumping en bekritiseren het management omdat er weinig ruimte is voor sociaal overleg.

“Na de verschillende ondernemingsraden zijn de vakbonden spijtig genoeg tot de conclusie gekomen dat de directie van TotalEnergies Marketing Belgium geen enkele intentie – of mandaat – heeft om welke clausule (de vakbonden willen het behoud van de arbeidsvoorwaarden en van de tewerkstelling voor vijf jaar in plaats van één, red.) dan ook te onderhandelen in het kader van het abrupt afstoten van het netwerk van tankstations, tankkaarten en ondersteunende functies”, zeggen ACV en ABVV in een persbericht.

De vakbonden roepen daarom alle werknemers van TotalEnergies op om op maandag 22 mei “te staken en bijeen te komen om te laten zien dat zij het niet eens zijn met dit project”. De bijeenkomst start maandag om 9 uur aan het hoofdkantoor van TotalEnergies aan de Anspachlaan in Brussel. De demonstranten zullen zich daarna aansluiten bij de nationale betoging tegen sociale dumping en voor vakbondsvrijheid, die begint bij het station Brussel-Noord.