Vakbonden signaleren zes ontslagen bij Ineos Phenol in het Oost-Vlaamse Kallo

Bij Ineos Phenol in Kallo zullen zes werknemers ontslagen worden. Volgens de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB respecteert het chemiebedrijf de regelgeving rond collectief ontslag niet. Dat melden ze woensdag in een gezamenlijk persbericht.

De ontslagen werden aangekondigd op een ondernemingsraad dinsdag. Daar meldde de directie van Ineos Phenol dat ze zes werknemers voor de kerstvakantie per direct wil ontslaan. “Ze werden gebeld tijdens de ondernemingsraad en werden verzocht hun kastje leeg te komen maken”, aldus de vakbonden.

Begin oktober had Ineos nog aangekondigd dat het collectieve ontslag van 56 mensen werd ingetrokken. “De informatie- en consultatiefase voorzien in de wet-Renault is stopgezet”, klonk het toen bij de directie. “De noodzaak voor een reductie van de arbeidskosten blijft evenwel onverminderd aan de orde.”

‘Salami-politiek’

Met de huidige ontslagen menen de vakbonden dat Ineos de Wet-Renault niet respecteert. “Blijkbaar bestaat de ‘alternatieve piste’ van Ineos uit het omzeilen van de wettelijke voorziene procedure bij collectief ontslag”, zeggen de bonden. “De directie spreekt van ‘individueel ontslag’ omwille van economische redenen. Wij stellen vast dat dit een collectief ontslag betreft: namelijk zes individuele ontslagen met dezelfde reden.”

Omdat Ineos in de ogen van de vakbonden de wetgeving niet volgt, zegt men “stappen te ondernemen bij de overheid en de inspectie”. De vakbonden hekelen een “salami-politiek die met alternatieve opties al 40 jobs heeft weggesanneerd”.

Duitsland

De productie van fenol, een basisproduct in de chemie, ligt al bijna een jaar stil in Kallo en is overgeheveld naar een site van Ineos in Duitsland. De fenol die daar gemaakt wordt, wordt wel nog gelost in Antwerpen. Er werken in totaal 182 mensen bij Ineos Phenol. Ineos was woensdagmiddag niet meteen bereikbaar.