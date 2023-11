Vakbonden hekelen Vlaamse ‘blanco cheque’ voor dienstenchequebedrijven

De vakbonden bij de dienstenchequebedrijven vrezen dat poetshulpen niets te zien zullen krijgen van de bijkomende 50 miljoen euro die de Vlaamse regering uittrekt voor de sector. Die laatste heeft “de huishoudhulpen laten vallen als een baksteen”, vinden zij.

Bij elke aangekochte dienstencheque past de Vlaamse overheid normaal 18 euro bij. Dat bedrag heeft de regering vanaf oktober tot en met november opgekrikt met 3,2 euro, zo blijkt uit de modaliteiten die de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde. Dat zou de sector volgens de ramingen van de regering 48,9 miljoen euro extra opleveren.

De regering bepaalde wel dat 20 tot 25 procent van het geld moet doorvloeien naar “de koopkracht van de dienstenchequewerknemers”. Maar de vakbonden ABVV, ACV en ACLVB vrezen dat niets bij de poetshulpen zelf terecht zal komen. “Werkgeversorganisatie Federgon weigert immers te onderhandelen over een sectoraal akkoord voor de huishoudhulpen”, hekelen ze maandag in een gezamenlijke mededeling. “Zonder sectoraal akkoord wordt het een onmogelijke taak om te garanderen dat iedere huishoudhulp een koopkrachtverhoging krijgt.”

Coronahulp

Ze wijzen naar de coronahulp die de dienstenchequebedrijven kregen. “In 2021 bleek dat twee op de drie dienstenchequebedrijven het geld misbruikt hadden dat ze kregen om huishoudhulpen te beschermen tijdens de coronacrisis. In plaats van beschermingsmiddelen te kopen, hadden vele bedrijven dit geld in eigen zak gestoken”, klinkt het. “Eenzelfde scenario dreigt zich nu te ontvouwen.”

De vakbonden betreuren dat de regering de extra middelen niet heeft gekoppeld aan de voorwaarde van een sectoraal akkoord en aan bijkomende maatregelen om de werkomstandigheden te verbeteren. “De conclusie is duidelijk: de Vlaamse regering en minister van Werk Jo Brouns hebben de huishoudhulpen laten vallen als een baksteen.”

Volgens Vlaams Parlementslid voor Vooruit Thijs Verbeurgt laat de regering de huishoudhulpen “opnieuw in de steek”. “Het is onbegrijpelijk dat er van de voorziene 50 miljoen maar een fractie maar de huishoudhulpen zelf gaat en het meeste gewoon dreigt te verdwijnen in de zakken van aandeelhouders. Het zijn onze poetshulpen die al het harde werk doen, die zich dag in dag uit zich kapotwerken. Dat blijkt de Vlaamse regering alweer vergeten.”