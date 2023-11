De vakbonden en werkgevers van de voedingshandel – de distributiecentra en magazijnen van de supermarkten – hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een ontwerp van sectorakkoord bereikt. Dat heeft Steve Rosseel, nationaal secretaris van ACV Voeding en Diensten, gemeld. Handelsfederatie Comeos reageert alvast tevreden.

De afgelopen tijd regende het stakingen in de distributiecentra en magazijnen van de supermarkten. Zo waren er deze week nog acties bij Delhaize, Colruyt en Aldi. De stakingen waren het gevolg van de in het slop zittende onderhandelingen met de werkgevers over een koopkrachtpremie in de sector. Donderdagnamiddag was een nieuw overleg gestart en dat is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgemond in een ontwerpakkoord.

“Er is vooruitgang geboekt op alle vlakken”, zegt Rosseel. “Er komt een stevige koopkrachtpremie, andere premies worden geïndexeerd en ook de verplaatsingsvergoeding wordt verhoogd.” De koopkrachtpremie kan oplopen van 125 naar 225, 300 of uiteindelijk 375 euro bij bedrijven met een “hoge winst”. De premie varieert in functie van de winstgevendheid van het bedrijf, zo leert het ontwerpakkoord. Vooraf hadden de bonden ingezet op minstens 250 euro koopkrachtpremie bij winstgevende bedrijven. Bij bedrijven met “uitzonderlijke hoge winst” liggen de premies hoger.

Ook Dominique Michel, CEO van handelsfederatie Comeos reageert tevreden. “In het akkoord is er een koopkrachtpremie voorzien en die premie is rechtstreeks gekoppeld aan de winstgevendheid van het bedrijf. Dat is de logica van een koopkrachtpremie”, zegt hij in een persbericht. De akkoorden betekenen sociale vrede voor de komende twee jaar, benandrukt Comeos.

Toeslagen en opleidingen

Voorts gaat de toeslag voor de ploeg- en de middagpremie 5 cent hoger tot 0,32 euro per uur. De fietsvergoeding stijgt 3 cent en bij de privé-vervoerskosten stijgt de tussenkomst van de werkgever naar 100 procent van de treinkaart. Bij de tussenkomst kinderopvang gaat de maximumleeftijd van het kind van 6 naar 12 jaar.

De verschillende akkoorden voorzien ook een groeipad voor opleidingen van de werknemers, de fietsvergoeding en de eindejaarspremie. “Wij investeren en doen een grote inspanning voor werkbaar werk en in opleiding”, zegt Michel. Hij noemt de akkoorden “een opsteker bij de start van de eindejaarperiode”. “We hebben er alle vertrouwen in dat de klanten zoals steeds kunnen rekenen op de beste service van de handelaars”, klinkt het nog.