Een duurzaamheidsindex als basis voor de loonindexering, een maximale opzegtermijn van een jaar bij ontslag, het afschaffen van de werkloosheidsuitkering na twee jaar, of nog het uitbreiden van de flexi-jobs. Het zijn enkele van de maar liefst 88 voorstellen die ondernemersorganisatie Unizo formuleert in haar memorandum voor de verkiezingen van volgend jaar. Het werd dinsdag voorgesteld in Brussel tijdens het traditionele ‘startevent’ bij de start van het nieuwe politieke jaar.

“Kleine en middelgrote ondernemingen – kmo’s – vertegenwoordigen 99,8 procent van onze ondernemingen. Het kan niet anders dan dat het beleid op die groep wordt afgestemd”, stak Unizo-voorzitter Peter Brysse van wal. Met een bevraging bij meer dan 1.200 ondernemers tijdens het voorjaar werden de voornaamste bekommernissen van die groep in kaart gebracht. Helemaal bovenaan staat de hoge belastingdruk, gevolgd door de administratieve rompslomp en de hoge loonkost. Andere thema’s die de ondernemers bezighouden, zijn onder meer het sociaal statuut als zelfstandige en het vinden en houden van geschikt personeel.

Vanuit die bekommernissen stelde Unizo, dat dit jaar ook de 75e verjaardag viert, een verkiezingsmemorandum op met 88 voorstellen en met als titel ‘Krachtwerk’. “Het zijn voorstellen waarvan we heel sterk geloven dat ze Vlaanderen en België een stukje sterker zullen maken, op weg naar een broodnodige relance”, aldus Brysse.

Heel wat voorstellen zijn al langer gekend, zoals het verminderen van de administratieve rompslomp, het uitbreiden van de flexi-jobs naar alle sectoren en het activeren van langdurig zieken. Ook het pleidooi om de werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd, is niet nieuw. “Het is echt nu of nooit”, zei Unizo-topman Danny Van Assche. “Het is niet te verantwoorden dat men langer dan twee jaar werkloos kan zijn, terwijl er een recordaantal vacatures is.”

Duurzaamheidsindex

Ook premier Alexander De Croo, die tijdens het startevent ook het podium beklom, is voorstander van zo’n beperking. Al zal het niet voor deze legislatuur zijn. “Het staat niet in het regeerakkoord en het zal er de volgende maanden niet komen”, zei de Open Vld’er. “Maar in mijn ogen zou het in het volgende regeerakkoord moeten staan.”

Wat de lonen betreft, stelt Unizo vast dat het loonoverleg vastzit. De ondernemersorganisatie is er eigenlijk voorstander van zowel de automatische loonindexatie (waarbij de lonen de inflatie volgen) als de loonwet (met een maximale loonnorm) af te schaffen, zodat de lonen per bedrijf onderhandeld zouden worden. Maar omdat dat niet realistisch is, schuift Unizo een alternatief naar voren: een duurzaamheidsindex als basis voor loonindexering. In die index zouden de prijzen van fossiele brandstoffen geen rol meer spelen en zouden elektriciteitscontracten “op een correcte manier verrekend worden”, een manier die de inflatie minder vertekent.

Met zo’n duurzamheidsindex zouden de lonen in het grootste paritair comité volgens de ondernemersorganisatie begin 2023 niet met 11,08 procent gestegen zijn, maar met 9,11 procent, zo staat in het memorandum.

Fiscale hervorming

Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, pleit Unizo ervoor om de maximale opzegtermijn voor werknemers die worden ontslagen, te beperken tot een jaar. “Een bedrijf zal nooit iemand ontslaan voor het plezier”, aldus Van Assche. “Geen enkele kmo kan iemand ontslaan en in sommige gevallen nog anderhalf of twee jaar vergoeden. Dat legt een enorme hypotheek op die ondernemingen. Een jaar moet voldoende zijn om opnieuw aan de slag te kunnen gaan.”

Daarnaast blijft voor Unizo een fiscale hervorming prioritair, zodat mensen die werken, netto meer overhouden. Want “we zijn en blijven het land met een van de hoogste lasten op arbeid ter wereld”. De federale regering raakte het onlangs niet eens over een fiscale hervorming. Voorts moeten voor Unizo gepensioneerden onbeperkt kunnen bijverdienen, en moeten de overheden ondernemers helpen om zich voor te bereiden op de ’twin transition’, die door Van Assche omschreven wordt als “een tsunami van een groene transitie en digitalisering tegelijkertijd”.

“Wat we nu echt nodig hebben, is krachtig beleid”, aldus nog Van Assche. “De komende jaren bepalen of ons land nog mee tot de economische kopgroep van Europa zal behoren of niet, en of Europa nog meespeelt wereldwijd.”

