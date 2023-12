Unizo boos over ‘slinkse kostenstijging’ van bijdrage werkgevers voor tijdelijke werkloosheid

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers voor elke dag dat ze hun werknemers in tijdelijke werkloosheid plaatsen een extra toeslag betalen van vijf euro per dag. “Een ijskoude douche”, aldus zelfstandigenorganisatie Unizo, die spreekt over “een pure kostenstijging op kap van de werkgevers”.

De federale regering besliste in de lente van dit jaar om de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid vanaf volgend jaar te berekenen op 60 procent in plaats van 65 procent van het loon. Op die manier zou er zowat 34 miljoen euro bespaard kunnen worden. Er was al bekend dat de werkgevers een deel van die besparing zouden moeten opvangen, maar nu blijkt het dus om vijf euro per dag te gaan.

Unizo reageert razend op wat het “een slinkse kostenstijging van tijdelijke werkloosheid” noemt. De zelfstandigenorganisatie onderstreept dat het bijkomend werkgeverssupplement bovenop andere toeslagen komt die nu al nationaal of sectoraal bestaan. Bovendien geldt de toeslag voor alle sectoren, ook daar waar nu al een hoge bijdrage van toepassing is zoals in de bouw of de elektrosector. “Men vindt weer een nieuwe kost uit, en beslist vlugvlug dat deze bovenop de reeds bestaande toeslagen moet worden betaald. In de elektrosector bijvoorbeeld betaalt men nu al een forfaitaire kost van 13,66 euro per dag tijdelijke werkloosheid, in de bouw is dat tussen de 6 en de 11 euro”, aldus topman Danny Van Assche.

Unizo hekelt verder het feit dat de extra bijdrage bedoeld is om de verlaging van de werkloosheidsuitkering van 65 naar 60 procent te compenseren, maar dat deze beslissing tot op heden niet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. “Het is nog niet voldoende dat de overheid hun besparing doorrekent naar de ondernemers, ze komen zelf hun engagementen niet eens na”, besluit Van Assche.

Lees ook: