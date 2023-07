UGent-studie: ‘Gemiddelde vergadering in Vlaamse bedrijven duurt 1 uur en 19 minuten’

De gemiddelde vergadering in Vlaamse bedrijven duurt 78,8 minuten, of ongeveer 1 uur en 19 minuten. Dat blijkt uit een bevraging van het onderzoeksnetwerk UGent @ Work bij een representatief staal van Vlaamse werknemers over vergaderen op de werkvloer.

In de enquête werd aan Vlaamse werknemers gevraagd naar hun ‘vergaderbelasting’: 35,3 procent van de Vlaamse werknemers heeft geen enkele vergadering, 39,9 procent heeft 1 tot 3 vergaderingen en 24,8 procent heeft meer dan 3 vergaderingen per week. Meer dan 1 op de 5 Vlaamse werknemers geeft aan te veel vergaderingen te hebben. Meer dan 1 op de 4 geeft aan ooit al eens een smoes te hebben verzonnen om niet te moeten vergaderen.

De gemiddelde vergadering in Vlaamse bedrijven duurt 78,8 minuten. Vergaderingen in de publieke sector duren gemiddeld 22 minuten langer in vergelijking met vergaderingen in de private sector. 17,4 procent van de Vlaamse werknemers vond de laatste vergadering die ze hadden te lang.

Informatie delen

De meeste (61,1 procent) vergaderingen in Vlaamse bedrijven zijn vergaderingen waarbij voornamelijk informatie wordt gedeeld. Op ruime afstand volgen vergaderingen waar beslissingen worden genomen (10,2), wordt gebrainstormd (8,8) en taken worden verdeeld (8,1).

Vooral offline

De gemiddelde vergadering in Vlaamse bedrijven telt 13 deelnemers en vindt in 75,2 procent van de gevallen offline plaats. Vlaamse werknemers vinden vooral de stiptheid van vergaderingen belangrijk. Minder dan de helft van de vergaderingen heeft een op voorhand aangeleverde schriftelijke agenda en van minder dan de helft van de vergaderingen werd achteraf een verslag bezorgd.

Voorbereiding iets langer dan kwartier

Gemiddeld bereidt de Vlaamse werknemer zich 17,3 minuten voor op een vergadering. Vlaamse werknemers vinden het belangrijker dat anderen goed voorbereid zijn vergeleken met hoe goed zij zelf voorbereid zijn. Ze hebben ook het gevoel dat vergaderingen eerder lijken te gaan over het bereiken van de doelstellingen van collega’s dan over het bereiken van eigen doelstellingen. (Belga)