Triodos Bank biedt schikking aan certificaathouders

Triodos Bank biedt haar certificaathouders een schikking aan, waarmee ze komaf wil maken met de kwestie die al jaren aansleept. Elke certificaathouder die op 28 juni 2023 een certificaat van Triodos Bank bezat, krijgt 10 euro per stuk in ruil voor “volledige en finale kwijting van alle juridische claims”, luidt het vrijdag in een persbericht.

“Het aanbod voor een schikking maakt deel uit van een groter pakket maatregelen dat vandaag is aangekondigd. Met dit pakket aan maatregelen beoogt Triodos Bank tegemoet te komen aan de ontevredenheid onder certificaathouders over de opschorting en het herstel van de verhandelbaarheid van certificaten, en tegelijkertijd haar mogelijkheden te behouden om haar positieve impactdoelstellingen te realiseren in het belang van al haar belanghebbenden”, zegt de Nederlandse bank.

De schikking kwam er na onderhandelingen met de Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB), die het aanbod “volledig onderschrijft”, klinkt het. De certificaathouders zouden ook directere zeggenschap krijgen, zegt SCTB aan het Nederlandse persagentschap ANP. De Nederlandse stichting vertegenwoordigt meer dan 4.000 certificaathouders.

Triodos neemt voor de schikking “een substantiële voorziening” in haar resultaten van vorig jaar. De kwestie van de certificaten sleept al jaren aan. Sinds de oprichting van Triodos Bank in 1980 kan men beleggen in certificaten van de bank, die recht geven op winstdeelname. Ruim 43.000 beleggers deden dat, onder wie ook enkele duizenden Belgen, alles samen goed voor zowat 1,2 miljard euro. Maar tijdens de coronapandemie wilden de beleggers plots massaal van hun certificaat af. De handel werd in 2020 stilgelegd. Pas midden 2023 hervatte de handel, maar toen waren de certificaten plots veel minder waard. Ook was er nog nauwelijks handel.

Verschillende ontevreden certificaathouders trokken intussen naar de rechtbank. De 250 Belgen die verenigd zijn in Trioforum en in 2023 naar de Brusselse handelsrechtbank stapten, eisten zo’n 90 euro per certificaat. Vraag blijft hoeveel certificaathouders op de schikking zullen intekenen.

Triodos Bank kondigde vorig jaar aan dat het naar de beurs van Amsterdam wil trekken. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet bekend.