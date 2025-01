Topman verlichtingsbedrijf Signify kondigt vertrek aan

Topman Eric Rondolat van het Nederlandse verlichtingsbedrijf Signify (het vroegere Philips Lightning) heeft vervroegd zijn vertrek aangekondigd. Rondolat, die de Franse en Italiaanse nationaliteit heeft, leidt de voormalige lampentak van Philips al sinds die in 2016 naar de beurs werd gebracht. Daarvoor was hij al bestuurder van de verlichtingsdivisie bij Philips.

De topman werd vorig jaar nog herbenoemd voor een termijn van vier jaar. Maar volgens een verklaring van Signify zijn Rondolat en de raad van commissarissen overeengekomen dat de tijd rijp is voor een leiderschapswissel. Hij stapt op na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in april. De commissarissen gaan op zoek naar een opvolger.

Onder Rondolat heeft het bedrijf zich sterk gericht op ledlampen en ‘slimme’ verlichting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan slimme lantaarnpalen, die met allerlei sensoren geluid en trillingen kunnen meten. Die verlichting is duurzamer dan traditionele lampen en kan autoriteiten ook helpen met het beantwoorden van vragen als waar geluiddempende maatregelen nodig zijn.

De laatste tijd heeft Signify het wel moeilijker. Het bedrijf publiceerde vrijdag eveneens zijn jaarcijfers. Signify zag de verkopen vorig jaar met ruim 8 procent afnemen tot 6,1 miljard euro. Rondolat erkende in oktober al dat verlichting een van de eerste dingen is waarop bezuinigd wordt als het economisch minder gaat. “Verlichting is simpelweg het makkelijkst om te schrappen in een bouwproject.”

Rondolat heeft zich echter ingespannen om de kosten te drukken. Daardoor is het bedrijf erin geslaagd de jaarwinst met meer dan de helft te verhogen tot 334 miljoen euro. “De resultaten van vandaag laten zien dat ons bedrijf blijft groeien. Ondanks tegenwind in China en in de professionele sector in Europa, hebben we in het vierde kwartaal verdere verbeteringen geboekt, met een bijzonder sterke prestatie van de consumentendivisie”, verklaarde hij.

Signify Turnhout

Signify meldde bij de jaarcijfers van 2023 nog duizend banen te schrappen, waarvan bijna de helft in Nederland. Het banenverlies maakte deel uit van een eerder aangekondigde reorganisatie die een forse besparing moest opleveren. In de praktijk zijn er afgelopen jaar meer dan 2.000 medewerkers vertrokken. Momenteel telt het bedrijf nog ruim 29.000 werknemers.

Signify heeft ook een site in Turnhout, waar het personeelsbestand de voorbije jaren fors afgebouwd is. Daar werken vandaag nog zowat 235 mensen, waar het er vroeger meer dan duizend waren. Tegen eind dit jaar worden in Turnhout nog eens 77 banen geschrapt, zo had Signify eind oktober aangekondigd.