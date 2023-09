Topman DPG Media België Kris Vervaet verlaat bedrijf

Kris Vervaet, de CEO van DPG Media in België, verlaat het mediabedrijf eind dit jaar. Dat meldt DPG Media in een persbericht. Hij wordt niet vervangen.

Vervaet was sinds 2018 de topman van de Belgische tak van het mediabedrijf boven onder meer VTM en Het Laatste Nieuws. Hij vertrekt op eigen initiatief. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet duidelijk. Voor hij bij DPG Media aan de slag ging, was Vervaet actief bij achtereenvolgend telecombedrijf Proximus en energiebedrijf EDF.

Vervaet begeleidde mee de integratie van De Persgroep en Medialaan tot DPG Media, en later de samensmelting van DPG Media Nederland en DPG Media België. Als Chief Operating Officer op groepsniveau was hij ook “een belangrijke aanjager van de digitale transitie”, zegt het bedrijf.

Niet opnieuw ingevuld

De rollen van CEO België en COO zullen niet opnieuw worden ingevuld, zegt DPG Media. De samensmelting van de Belgische en Nederlandse activiteiten is rond en afzonderlijke CEO’s zijn niet meer nodig, klinkt het. De Nederlander Erik Roddenhof is CEO op groepsniveau, Christian Van Thillo is Executive Chairman. (Belga)