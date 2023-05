Topman bpost in de Kamer: ‘Er is geen herstructureringsplan bij bpost’

Er is geen herstructureringsplan met naakte ontslagen op komst bij bpost. Dat heeft de topman van de Belgische activiteiten bij het postbedrijf, Jos Donvil, gezegd in de Kamer. De bpost-top wordt daar gehoord naar aanleiding van de onregelmatigheden die bij het bedrijf aan het licht zijn gekomen.

De vorige CEO van bpost, Dirk Tirez, zou vorig jaar een plan hebben voorgelegd waarbij 6.500 banen zouden sneuvelen. Tirez moest uiteindelijk vertrekken bij bpost toen malversaties aan het licht waren gekomen rond het contract om de kranten te verdelen. Donvil maakte in de Kamer duidelijk dat er momenteel geen sociaal plan met naakte ontslagen op tafel ligt bij bpost. “We zijn niet naïef: we staan voor een uitdaging. Er is de vermindering van de postvolumes en een beperkte toename van het aantal pakketten. Het ene compenseert het andere niet meer. We moeten oplossingen zoeken om nieuwe activiteiten naar ons bedrijf te halen.”

Maar de Belgische topman zei ook dat er al een voorakkoord is met de vakbonden over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor twee jaar. Daarin garandeert het postbedrijf dat er in die periode geen sociaal plan komt. Wel benadrukte Donvil dat bpost zich “permanent moet aanpassen”. Het mikt daarbij op interne en externe mobiliteit van personeel. Postmannen kunnen bijvoorbeeld chauffeur worden bij bpost, maar het bedrijf onderzoekt ook externe verschuivingen naar Defensie. “Maar het belangrijkste is dat we commercieel succesvol zijn. Dat is de beste garantie op werk.”

