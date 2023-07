Toeloop op plug-inhybridewagens in juni

De verkoop van auto’s heeft een topmaand beleefd in juni, zowel wat betreft de nieuwe wagens als de tweedehandsverkoop. Dat heeft veel te maken met een rush op plug-inhybrides, zegt sectorfederatie Traxio.

De toeloop op plug-inhybrides – wagens met brandstofmotor en elektromotor met een stekker – heeft te maken met het aflopen van een fiscaal gunstig stelsel voor dergelijke auto’s als bedrijfswagen eind juni. Veel zelfstandigen en bedrijven kochten daarom in juni nog dergelijke auto’s aan.

Autosectorfederatie Febiac had maandag al gesproken van een “uitstekende en bovengemiddelde maand” voor de verkoop van nieuwe personenwagens in België. Er werden in juni 51.760 nieuwe auto’s ingeschreven, bijna de helft meer dan in juni 2022.

Tweedehands

Op de tweedehandsmarkt werden in juni 67.528 wagens verkocht, bijna 16 procent meer dan in juni vorig jaar. “Ook op de tweedehandsmarkt was er een laatste rush op plug-inhybrides door bedrijven”, zegt Traxio-woordvoerder Filip Rylant.

De federatie merkt op dat er meer recente wagens op de tweedehandsmarkt komen en dat de stocks stilaan terug gevuld raken. “Maar het aanbod van betaalbare recente occasies blijft mager”, klinkt het. Bij oudere wagens stabiliseren de prijzen of beginnen ze te dalen. Traxio verwacht dat de tweedehandsmarkt de komende maanden goed zal blijven draaien, behalve voor de plug-inhybrides.

Tijdens de eerste zes maanden van het jaar werden 264.475 nieuwe personenwagens verkocht (+35,4 procent tegenover de eerste helft van 20220) en 348.970 occasiewagens (+5,8 procent). (Belga)