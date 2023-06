300 tankstations van Maes komen in Nederlandse handen

De Bornemse brandstoffenleverancier Maes, die ruim 300 tankstations uitbaat in België, is overgenomen door de Nederlandse speler Hametha. Dat heeft de nieuwe CEO van Maes, Gilbert van Rens, bevestigd aan Gazet van Antwerpen.

Maes werd in 1965 opgericht door Jozef ‘Jef’ Maes. Hij startte in Bornem met de verkoop van smeerolie aan garages en bedrijven, en begon niet veel later ook stookolie te leveren aan huishoudens. In de loop van de jaren zeventig opende Maes zijn eerste tankstations. Zijn zoons Dirk en Luc Maes bouwden het bedrijf uit tot de belangrijkste onafhankelijke uitbater van tankstations in België, met nu meer dan 300 stations, onder meer ook van Esso en Shell. Maes – officieel J. Maes & Zonen – haalde in 2021 een omzet van ruim 1 miljard euro en noteerde bijna 5,2 miljoen euro winst.

De twee broers waren tot voor kort co-CEO’s, maar hebben hun aandelen nu verkocht aan Hametha, een bedrijf dat in Nederland zowat 175 tankstations uitbaat onder de naam De Haan. Het is ook een belangrijke speler in de tankopslag van brandstoffen en chemicaliën, onder de naam Standic. Voor de dagelijkse werking en het personeel van Maes verandert er niets. “We blijven zelfstandig actief vanuit Bornem en behouden de naam Maes. Voor alle medewerkers is er jobzekerheid”, zegt Gilbert van Rens.