Studenten ontvangen foutieve fiscale fiche van Randstad

Het uitzendbedrijf Randstad heeft de fiscale fiches voor het jaar 2022 voor alle jobstudenten foutief ingevuld. Daardoor overschrijden sommige studenten het maximale aantal uren, waardoor ze bepaalde voordelen kunnen verliezen.

Het probleem zit bij de eerste 45 gepresteerde uren in het eerste kwartaal van 2022. Tijdens de coronapandemie keurde de federale regering een pakket maatregelen goed om het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. Er kwam onder meer een uitbreiding van de mogelijkheden voor studentenarbeid, waarbij de eerste 45 uren niet meetelden in het maximale aantal presteerbare werkuren per jaar. Vorig jaar lag dat maximum op 475 uur.

Daar is het bij Randstad fout gelopen. Het uitzendbedrijf heeft die eerste 45 uren niet apart gezet, maar alle gepresteerde uren in 2022 samengeteld. Volgens Randstad gaat het om een foute codering in het IT-systeem, maar verder wenst het bedrijf niet te reageren. Het uitzendbedrijf zal studenten individueel contacteren om de fout bij iedereen recht te zetten. Het zou om duizenden studenten gaan. Hoelang dat zal duren, is onduidelijk.

Vooral voor studenten die boven op die 45 uren nog eens 475 uren hebben gewerkt, is dat een probleem. Voor hen dreigen de sociale voordelen en het groeipakket te verdwijnen, aangezien ze het maximum overschrijden.

Sinds begin dit jaar is het maximale aantal werkbare uren voor studenten opgetrokken tot 600 uur.