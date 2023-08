De Europese Digital Services Act (DSA) gaat in vanaf vrijdag 25 augustus. De grootste sociale netwerken, webshop en andere online platformen zijn vanaf dan gebonden aan strengere regels. Bedrijven als Meta, Apple, Zalando, Apple, ByteDance en Google moeten de verspreiding van haat en ongepaste content bestrijden en ze hebben minder vrijheid met hun gepersonaliseerde reclame.

Maandenlang waren de 19 grootse online platformen in een race tegen de tijd verwikkeld om tegen 25 augustus hun activiteiten in lijn te brengen met de strenge DSA-regels die in april zijn goedgekeurd. Het is nu verboden om doelgerichte advertenties voor kinderen te verspreiden en reclame op basis van religie, geslacht of seksuele voorkeur. De platformen moeten ook stappen zetten tegen desinformatie en propaganda.

Vanaf 25 augustus moeten de bedrijven daarnaast risicobeoordelingen indienen waarin ze gedetailleerd uitleggen hoe hun platformen aan de nieuwe vereisten zullen voldoen. De nieuwe wet wordt gezien als een keerpunt in digitale regulering en zal waarschijnlijk als voorbeeld dienen voor andere landen buiten de EU. Toch zijn er ook bedrijven die zich verzetten tegen de regels, zoals Amazon en Zalando, die juridische uitdagingen hebben ingediend.

Fikse boetes

“De DSA werd ruim op voorhand aangekondigd en de bedrijven kregen de nodige tijd om hun beleid aan te passen tegen augustus. En toch is het twijfelachtig of al die bedrijven tegen dan volledig in lijn zullen zijn met de regelgeving”, zei Aleksandra Kuczerawy daar eerder over aan Trends. Zij is postdoctoraal onderzoeker bij het Centre for IT & IP Law (CiTiP) van de KU Leuven.

Bedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen fikse boetes verwachten tot 6 procent van hun mondiale jaaromzet. Amazon haalde in 2022 bijvoorbeeld een omzet van 514 miljard dollar. Dat wil zeggen dat het bedrijf een boete van 30,8 miljard euro kan krijgen. En toch hoeven techbedrijven niet vanaf het begin te vrezen. “In de beginfase zal nog een zekere mildheid zijn, zeker wanneer bedrijven aantonen dat ze willen meewerken. Hoelang die periode geldt en wanneer de teugels echt strak worden aangespannen, is niet duidelijk”, zegt Kuczerawy .

De Digital Markets Act (DMA), een andere belangrijke EU-wetgeving gericht op het beperken van de macht van grote technologiebedrijven, gaat ook binnenkort in werking.

Welke bedrijven vallen onder de nieuwe DSA-wetgeving? Acht socialemediaplatformen: Facebook (Meta), TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest en Snapchat Vijf marktplaatsen: Amazon, Booking, AliExpress, Google Shopping en Zalando Twee applicatiewinkels: Google Play Store en Apple App Store Twee zoekmachines: Google Zoeken en Bing Twee andere onlineplatformen: Google Maps en Wikipedia

