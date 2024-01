Storm en Q8 investeren 250 miljoen in snellaadstations met shops en restaurants

Energiebedrijf Storm en Q8 gaan een netwerk van tot 200 snellaadstations bouwen in ons land. Dat hebben beide bedrijven maandag bekendgemaakt. Het gaat om een investering tot 250 miljoen euro.

Bij een groot aantal van de snellaadstations zullen klanten ook boodschappen kunnen doen, een koffie kunnen drinken of iets eten. Hiervoor wordt samengewerkt met Delhaize en Panos.

Storm en Q8 hebben het over ‘een uniek partnership’. ‘We bundelen onze expertise rond hernieuwbare energie, mobiliteit en shopervaring’, klinkt het in een persbericht. ‘We geloven dat dit een groot verschil zal maken in de beleving en het comfort van klanten met een elektrische wagen.’ Q8 biedt nu al in ongeveer een vierde van zijn klassieke tankstations een ‘Shop&Go’, met dezelfde retailpartners.

De bedoeling is om de snelllaadstations op goed bereikbare locaties in te planten, zowel bij belangrijke verkeersassen als in de buurt van stedelijke kernen. Elk laadstation zal over 10 à 16 laadplaatsen beschikken met een laadvermogen tot 400 kW. Voor een gemiddelde wagen met een batterij van 50 kWh betekent dit 15 à 20 minuten voor zijn batterij 80 procent vol is. De laadplaatsen zijn ook toegankelijk voor bestelwagens en voor mensen met een beperking.

Q8 zal de stations uitbaten via langlopende erfpachtovereenkomsten met Storm, dat zal instaan voor de ontwikkeling en de bouw. De stroom is 100 procent hernieuwbaar en van Belgische oorsprong. Storm investeerde de voorbije jaren in windmolenparken op land.

De uitrol van de nieuwe snellaadstations start deze zomer en de bedoeling is om er jaarlijks zo’n 40 te installeren. Eerst is België aan de beurt, nadien kunnen nog andere landen zoals Nederland of Luxemburg volgen, klinkt het maandag.