Stikstofdecreet ingediend in het Vlaams Parlement 

Het langverwachte meerderheidamendement op het stikstofdecreet is dinsdag ingediend in het Vlaams Parlement. Dat hebben de fractieleiders van de meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V bevestigd. Het gaat om de vertaling van het akkoord dat de Vlaamse regering midden november sloot. Gehoopt wordt dat het decreet nog dit jaar wordt gestemd.

De betrokken ministers Zuhal Demir, Jo Brouns en Gwendolyn Rutten, de drie meerderheidsfractieleiders en een hoop medewerkers vergaderden het hele weekend en ook maandagnacht nog over de tekst die het akkoord van november in wetgeving moet omzetten. Aan de afspraken is niets fundamenteels meer veranderd, valt te horen, maar het omzetten van de grote principes in concrete afspraken was wel een huzarenstukje. Concreet gaat het om een amendement van de meerderheidspartijen op het stikstofdecreet dat Open VLD en N-VA zonder CD&V in het Vlaams Parlement hadden ingediend, en dat tegemoet moet komen aan eerdere opmerkingen van de Raad van State.

De indieners hebben dinsdag meteen ook spoedadvies van de Raad van State gevraagd. Dat advies wordt volgende week dinsdag al verwacht, waarna de tekst donderdag door de plenaire vergadering kan worden gestemd. Volgens Open VLD-fractieleider Steven Coenegrachts houdt men er rekening mee dat de Raad van State opnieuw valt over de ‘vergunningen op krediet’ die de Vlaamse overheid aan de hand van het decreet zou kunnen afleveren. Maar de drie externe juristen die Vlaanderen heeft aangetrokken om het dossier vlot te trekken zijn het volgens Coenegrachts niet eens met die interpretatie.

Derde deal

Het stikstofakkoord van november was al de derde deal in twee jaar tijd. De Vlaamse regering raakte het toen eens om de reductiemaatregelen uit het akkoord van maart van dit jaar te behouden, net als de vergunningsdrempels voor industrie en landbouw. De onvergunbaarheidsdrempel voor landbouwbedrijven verdween wel, net als de verplichte sluiting in 2030 voor de veelbesproken lijst met rode bedrijven. Tot slot komt er een mogelijkheid tot ‘extern salderen’, waardoor een landbouwer de uitstootrechten van een collega die ermee stopt kan overnemen.

“De landbouw bevond zich de voorbije twee jaar in een feitelijke vergunningenstop, de rest van de economie dreigde te volgen. Op basis van dit decreet willen we de vergunningverlening terug vlot trekken. Landbouwers en ondernemers krijgen zo opnieuw rechtszekerheid evenals toekomstperspectief”, aldus CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy.

Volgens N-VA-collega Wilfried Van Daele is het amendement “van fundamenteel belang voor de Vlaamse economie en een belangrijke stap om zekerheid te bieden aan landbouwers en ondernemers”.

Coenegrachts benadrukt dat de tekst vermijdt “dat Vlaanderen op slot gaat”. “De economie stilleggen om het bad te laten leeglopen, en de collectieve armoede organiseren, daar gaan wij niet in mee. Investeringen in innovatie en werkgelegenheid zullen weer standhouden voor de rechtbank.”

Lees ook: