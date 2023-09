Staking bij Chevron-fabrieken in Australië duwt Europese gasprijs omhoog

Werknemers van de lng-fabrieken van Chevron in Australië beginnen vrijdag met gedeeltelijke stakingen. Overleg over betere loon- en arbeidsvoorwaarden leverden niets op.

De stakingsdreiging hing al een tijdje in de lucht maar wordt nu concreet. De lng-fabrieken in Gorgon en Wheatstone staan in voor 7 procent van de wereldwijde bevoorrading van vloeibaar gemaakt aardgas.

De eerste acties beperken zich tot werkonderbrekingen en een ban op overuren. Zonder toegevingen van de directie dreigen vanaf 14 september 24 urenstakingen.

De voorbije weken leidde de stakingsdreiging al tot grote schommelingen op de wereldwijde aardgasmarkten, ook al dreigt niet meteen een onmiddellijke impact op de bevoorrading met vloeibaar gemaakt aardgas.

Na bekendmaking van het mislukt sociaal overleg steeg de gasprijs op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt 11 procent tot 36,20 euro voor een megawattuur, ook al zijn de Europese gasvoorraden goed gevuld voor de komende winter.