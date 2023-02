Sealution overtuigt investeerders met intern communicatienetwerk voor zeeschepen

Sealution is nauwelijks twee jaar oud, maar gooit hoge ogen bij acceleratoren en investeerders. Het bedrijf innoveert met een product dat interne communicatie mogelijk maakt op zeeschepen. Dat maakt ze duurzamer, veiliger en goedkoper.

De investeringsstudio Miles Ahead en het investeringsfonds Angelwise zorgden samen voor 800.000 euro van de 1,3 miljoen euro kapitaal die Sealution vandaag aankondigt. 200.000 euro komt via converteerbare leningen van het platform Techstars en businessangels, en 315.000 euro kwam in september via het Vlaams innovatieagentschap Vlaio.

Op zijn laatste vaart als maritiem officier beleefde Sebastian Hamers een eurekamoment, dat tot de oprichting van zijn start-up Sealution zou leiden. Hij stoorde zich al lang aan het gebrek aan interne communicatie op de zeeschepen – onder meer containerschepen die kiwi’s naar België brachten – waar hij werkte.

Draadloze netwerken als wifi heb je niet op zulke schepen. “Wireless raakt moeilijk door de stalen muren”, legt Sebastian Hamers uit. “Dat leverde heel wat problemen op. Zo moest je de lokale temperatuurmeters aflezen en dat op papiertje schrijven om dat te noteren in het logboek. Daar werd zelden iets mee gedaan. Een keer was iemand onderdeks gevallen en kon hij niet om hulp vragen. Er zijn ook nog manuele tellers, die de uren registreren. Met zulke taken was ik een paar uur per dag bezig.”

Winnaar ondernemerswedstrijd

Tot het eurekamoment hem de oplossing aanreikte voor dat probleem. “Je kan niet de wereld rond technici meesturen op die schepen. Er was dus een product nodig dat de bemanning zelf makkelijk kon installeren. Ik ben gaan kijken welke kabels al op het schip aanwezig waren”, zegt CEO Sebastian Hamers, die Sealution oprichtte met Ruben Verplancke en Romeo Martens.

Dat het zakenidee van Sealution potentieel had, bleek uit de interesse van acceletoren. Sealution nam in maart 2021 deel aan de ondernemerswedstrijd van Start it @KBC, de grootste accelerator van het land. Het bedrijf won. Op 7 maart verdedigt Sealution de Belgische eer op het wereldkampioenschap ondernemen in Saudi-Arabië, nadat het het officieuze Belgische kampioenschap van werkgeversorganisatie Voka had gewonnen.

Wat nog het meest tot de verbeelding spreekt, is dat Sealution werd toegelaten tot de Amerikaanse investeringsbedrijf Techstars. Slechts een handvol Belgische bedrijven slaagde daarin. Naast toegang tot het grote netwerk van Techstars en persoonlijke begeleiding, volgde Sealution via Techstars een acceleratietraject van drie maanden in Singapore.

Door de wanden

Ondertussen is het product van Sealution klaar en getest op schepen. Hoe werkt het? Sealution installeert ontvangers waarmee datasignalen door de wanden van zeeschepen gaan. Die verzenden en versturen informatie via de kabels die al op het schip liggen, nieuwe kabels zijn dus niet nodig. Al die data worden verzameld in een centrale module op de brug, die de data analyseert, filtert en aan een server bezorgt, die de data visueel ontsluit.

Dat netwerk van ontvangers op zeeschepen maakt interne communicatie mogelijk op zeeschepen. Volgens het bedrijf uit Sint-Martens-Latem maakt de vlottere data-uitwisseling via hun innovatie schepen duurzamer, efficiënter en goedkoper in onderhoud. “De productie zal gebeuren in België. We werken daarvoor samen met twee partners, Voxdale en Dekimo. We rekenen een maandelijkse vergoeding aan voor het gebruik. Initiële kosten voor de installatie zijn er niet.”

De gesprekken met de eerste rederijen die het product willen gebruiken, lopen, maar de contracten zijn nog niet getekend. Het team is ondertussen uitgebreid en het verse kapitaal moet de commercialisering aanzwengelen. “We zijn nu klaar om de slag te maken van een ontwikkelingsbedrijf naar een product- en verkoopbedrijf”, zegt Sebastian Hamers.

Waarom zouden rederijen overstag gaan voor de innovatie? Sealution maakt zeeschepen duurzamer, goedkoper en veiliger, is de claim van het bedrijf. Door artificiële intelligentie (AI) los te laten op de machinedata, zouden schepen minder brandstof nodig hebben. Dat maakt ze duurzamer. Dankzij data-analyse zou er ook bespaard kunnen worden op het onderhoud, dankzij voorspellende software. Ook de veiligheid verbetert door het communicatienetwerk.

Niet alleen

Sebastian Hamers mist de zee elke dag en moet het doen met een zeilbootje huren wanneer het werk hem dat toelaat. “Als er wifi zou zijn op schepen, dan zou ik vandaar kunnen werken, maar dat gaat niet. Op de middelbare school had ik al de drang om te ondernemen, maar ik moet zeggen dat het een hele aanpassing is in vergelijking met het werk als maritiem officier. Aan boord is er weinig stress, terwijl je nu constant prikkels krijgt. Ik ben daarom heel blij dat ik dat niet alleen doe, maar met een goed team.”