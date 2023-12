Schatkist geeft in 2024 opnieuw eenjarige staatsbon uit

Er zal in 2024 opnieuw een staatsbon worden uitgegeven met een looptijd van een jaar. Dat heeft Jean Deboutte, directeur van het Agentschap van de Schuld, donderdag bevestigd.

Wanneer de staatsbon opnieuw wordt uitgegeven, is nog niet duidelijk. Dat kan vier maal per jaar. Het Agentschap wil met de eenjarige staatsbon volgend jaar 13,5 miljard euro ophalen. Of de uitgifte ook zal worden uitgegeven tegen verminderde roerende voorheffing – dus 15 in plaats van 30 procent – is niet bekend. Dat kan nog tot 30 juni en is een beslissing van de regering. ‘Ik ga er van uit dat de regering daar gebruik van zal maken’, aldus nog Deboutte.

De staatsbon op een jaar blijft dus ook volgend jaar deel uitmaken van het pakket aan financieringsmiddelen van de schatkist. De uitgifte in september was een immens succes. Door een verminderde roerende voorheffing konden gezinnen rekenen op een rendement van 2,81 procent. Er werd massaal op ingetekend, voor 21,9 miljard euro.

Het Agentschap van de Schuld raamt dat de totale bruto financieringsbehoeften van de federale overheid voor volgend jaar 52,92 miljard euro zullen bedragen, zo blijkt uit het nieuwe financieringsplan van de schatkist. Het gaat om een stijging met 5,62 miljard euro in vergelijking met dit jaar.

Concreet is er nood aan 21,48 miljard euro netto financieringsbehoeften en aan 29,27 miljard euro om schuld af te lossen. Het Agentschap plant ook de terugkoop van overheidsobligaties voor 1,5 miljard euro.

En de uitvoering van puts en calls op bepaalde instrumenten kan mogelijk leiden tot een financieringsbehoefte van 0,67 miljard euro. De financiering zal voorts gebeuren door voor 41 miljard euro aan OLO’s (overheidsobligaties) uit te geven, voor 2 miljard euro via andere financieringsinstrumenten en voor 2 miljard via staatsbons met looptijden van 3, 5, 8 of 10 jaar.