Rusland stapt uit Oekraïense graandeal; keert terug ‘als aan voorwaarden wordt voldaan’

Rusland trekt zich terug uit de internationale graandeal met Oekraïne. Dat zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov maandag volgens het Russische staatspersagentschap TASS. Moskou zal het akkoord enkel vernieuwen als aan de Russische voorwaarden voor de export van eigen graan wordt voldaan.

‘De facto beëindigd’

Door het akkoord, dat in juli 2022 werd afgesloten onder bemiddeling van Turkije en de Verenigde Naties, kon Oekraïne ondanks de oorlog graan blijven verschepen via de Zwarte Zee. Het akkoord loopt tot maandagavond en is volgens het Kremlin “de facto beëindigd”. Rusland belooft wel “onmiddellijk” terug te keren als aan de voorwaarden wordt voldaan. Oekraïne en Rusland zijn twee van de grootste graanexporteurs ter wereld.

Zondag nog verliet het voorlopig laatste Oekraïense graanschip uit de haven van Odessa, met volgens de VN heeft het meer dan 15.000 ton koolzaad aan boord.

Prijzendalingen

Volgens persagentschap Bloomberg werd in een jaar tijd meer dan 32 miljoen ton Oekraïens graan verscheept, wat geleid heeft tot een daling van de prijzen die door de oorlog tot recordhoogtes waren gestegen. In juli werd echter nog slechts 250.000 ton vervoerd, nadat nieuwe schepen die de deal wilden vervoegen werden geblokkeerd.

Turkije en VS

In het akkoord is opgenomen dat het verlengd kan worden als de partijen zich niet verzetten. Naast Oekraïne en Rusland gaat het om Turkije en de Verenigde Staten. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei eerder deze week nog dat de Russische president Poetin akkoord was met een verlenging van de deal.

Poetin zei zaterdag ook dat zijn eisen inzake het akkoord niet werden gerespecteerd. Maandag stegen de spanningen tussen Rusland en Oekraïne bovendien nog verder vanwege dodelijke explosies op een brug naar de Krim. (Belga)