De mediatycoon Rupert Murdoch treedt af als voorzitter van de raden van bestuur van News Corp en Fox Corp. Daarmee komt een einde aan een carrière van zeventig jaar. Zijn zoon Lachlan Murdoch (52) wordt nu de enige voorzitter van News Corp en blijft uitvoerend voorzitter en CEO van Fox Corp. Dat meldt het bedrijf.

Rupert Murdoch is 92 jaar. Hij wordt met ingang van half november voorzitter emeritus van beide bedrijven, klinkt het nog.

“In naam van de raden van bestuur van Fox en News Corp., de directie en alle aandeelhouders die baat gehad hebben bij zijn harde werk, feliciteer ik mijn vader voor zijn opmerkelijke, 70 jaar durende carrière”, aldus zoon Lachlan (52) in het statement. “We danken hem voor zijn visie, zijn pioniersgeest, zijn standvastige vastberadenheid en de blijvende erfenis hij nalaat aan de bedrijven die hij heeft opgericht en de ontelbare mensen op wie hij invloed heeft gehad.”

“Mijn hele carrière was ik elke dag bezig met nieuws en ideeën, en dat zal niet veranderen”, stelt Murdoch senior dan weer in een bericht aan zijn personeel. “Maar de tijd is gekomen om een andere rol op te nemen, wetende dat we beschikken over echt getalenteerde teams.” In het bericht noemt hij zijn zoon Lachlan een “gepassioneerde, principiële leider”.

Machtig en invloedrijk

Rupert Murdochs carrière startte in de jaren 50 toen hij na de dood van zijn vader een kleine krant in het Australische Adelaide overnam. Geleidelijk deed hij een aantal overnames in zijn thuisland en Nieuw-Zeeland, om eind jaren 60, met News of the World en The Sun, ook actief te worden in het Verenigd Koninkrijk. Enkele jaren later verhuisde hij naar New York, om vervolgens uit te breiden in de Verenigde Staten.

Toen hij in 1985 Twentieth Century Fox aankocht, werd hij een belangrijke speler in Hollywood. Een jaar later werd hij ook actief in de tv-wereld, toen hij verschillende Amerikaanse zenders opkocht en Fox Broadcasting oprichtte. Nog eens tien jaar later richtte hij Fox News op als concurrent van nieuwszender CNN. Intussen waren Murdochs bedrijven ook in Azië en Zuid-Amerika actief.

News Corp, dat ontstond na de opsplitsing van Murdochs News Corporation in 2013, is een van ’s werelds grootste en meest invloedrijke mediaconglomeraten. Het geeft honderden lokale, nationale en internationale publicaties uit, waaronder de bekende Amerikaanse kranten The Wall Street Journal en The New York Post en de Britse kranten The Sun en The Times.

Fox Corp is wat overbleef na de verkoop van 21st Century Fox aan Walt Disney in 2018. Het bezit onder meer Fox News, Fox Broadcasting Company en de Amerikaanse zenders van Fox Sports.

Miljoenenschikking

Murdoch had vorig jaar nog plannen om News Corp en Fox Corp te herenigen, maar dat ging niet door.

In zijn lange carrière werd Murdoch vaak in verband gebracht met controverses en schandalen. Zo moesten het bedrijf, en Murdoch zelf, in 2011 door het stof voor hun rol in het hacken van telefoons door de schandaalkrant News of the World. Daarop trok de uitgever de stekker uit de krant. Ook voor zijn rol bij Fox News lag hij regelmatig onder vuur, omdat die zender, maar ook andere media van Murdoch, beschuldigd worden van bevooroordeelde en misleidende berichtgeving om Murdochs zakenbelangen en politieke vrienden te steunen.

Het aftreden van Murdoch komt er ook na een moeilijke periode. De rechtse nieuwszender Fox News betaalde enkele maanden geleden een van de grootste boetes ooit in een zaak van laster. Dominion, een bedrijf van stemmachines, krijgt 787,5 miljoen dollar (718,5 miljoen euro) schadeloosstelling voor de leugens die Fox News bewust hielp verspreiden.

Huwelijk met Jerry Hall

Murdoch was vier keer getrouwd. Vorig jaar nog scheidde hij van Jerry Hall, jarenlang de echtgenote van Mick Jagger. Eerder dit jaar volgde een nieuwe verloving, maar die werd twee weken later alweer afgebroken. Amerikaanse media berichtten destijds dat Murdochs partner Fox-sterpresentator Tucker Carlson als een “boodschapper van God” beschouwde. Carlson verliet kort daarop de nieuwszender. Dat vertrek werd ook in verband gebracht met de schikking die Fox en Dominion een week eerder hadden gesloten.

De opvolging van Murdoch inspireerde de makers van de HBO-serie “Succession”, dat liep van 2018 tot mei van dit jaar. De mediamagnaat heeft zes kinderen.