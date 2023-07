Ruim kwart van de Belgen speelt gezelschapsspellen met collega’s: ‘Wie samen plezier maakt, werkt beter samen’

Ruim een kwart van de Belgen (28%) speelt wel eens een gezelschapsspel met zijn of haar collega’s. Hoe jonger, hoe meer er een spel gespeeld wordt op het werk, dat blijkt uit een onderzoek van Asmodee België, ontwikkelaar van gezelschapsspelen. Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven wijst op de voordelen.

Ruim een kwart van de Belgen (28%) speelt wel eens een gezelschapsspel met zijn of haar collega’s. Hoe jonger, hoe meer er een spel gespeeld wordt op het werk. Zo haalt meer dan de helft van de min 35-jarigen (52%) wel eens een spel boven tijdens de lunchpauze, tegenover 26% bij de 35 tot 54-jarigen en 10% bij de 55-plussers.

Toch zijn veel landgenoten eerder terughoudend: op de vraag met wie ze liever géén gezelschapsspel spelen, worden collega’s (31%) met stip op de eerste plaats gezet, gevolgd door buren (29%) en op de derde plaats schoonouders (16%). Belgen spelen het liefst gezelschapsspelletjes met vrienden (47%), hun kinderen (46%) en partner (45%).

Plezier en samenwerken

Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, kan bedrijven alleen maar aanmoedigen om zelf ook een aantal gezelschapsspellen te voorzien voor hun werknemers. “Nu we meer hybride werken en elkaar minder vaak zien op bureau dan vroeger, is het absoluut een goed idee om als werkgever ontspannende activiteiten te faciliteren, in welke vorm dan ook.

Gezelschapsspellen zijn volgens Godderis een laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen. “Door samen te spelen, creëer je een band met je collega’s. Wie samen plezier maakt, werkt doorgaans ook beter samen, wat alleen maar positieve effecten heeft op de energie, het teamgevoel en de productiviteit.”

​Het onderzoek werd uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau IVOX bij 1.000 Belgen en de foutenmarge bedraagt 3,02 procent.