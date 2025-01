Rolex-horloges tot 8 procent duurder als gevolg van stijgende goudprijs

Rolex, het grootste Zwitserse luxehorlogemerk, heeft de prijzen van enkele van zijn populairste modellen verhoogd na de sterke stijging van de goudprijzen in 2024.

Het in Genève gevestigde bedrijf, dat wordt gecontroleerd door een Zwitserse stichting genoemd naar medeoprichter Hans Wilsdorf, begon het jaar met prijsverhogingen tot wel 8 procent voor bepaalde modellen die van edelmetalen zijn gemaakt.

Een geelgouden Day-Date met een zwarte wijzerplaat van 40 millimeter kost vanaf 1 januari 44.200 euro, komende van 41.000 euro, volgens de website van Rolex in Frankrijk. Een geelgouden GMT-Master II heeft nu een prijskaartje van 44.600 euro, waar dat eerder 41.300 euro was.

Rolex verhoogt doorgaans één keer per jaar de prijzen, op 1 januari. De prijsverhogingen zijn vaak een indicator van de vraag naar luxeproducten, de kosten van materialen en arbeid, en de inflatie. Goud kende in 2024 met 27 procent de grootste jaarlijkse prijsstijging in veertien jaar. De prijsverhogingen van dit jaar zijn groter dan die van vorig jaar. Begin 2024 verhoogde Rolex de prijzen van sommige modellen in edelmetaal met ongeveer 4 procent.

Economische indicator

Landspecifieke prijzen van horloges kunnen ook een indicator zijn van de economische kracht van een land. Het wereldwijd toonaangevende luxehorlogemerk produceert jaarlijks meer dan 1 miljoen horloges en behaalt naar schatting een omzet van meer dan 10 miljard Zwitserse frank (11 miljard euro).

De prijsstijgingen voor stalen modellen in 2025 waren minder fors. Een stalen Cosmograph Daytona kost nu 16.000 euro, vergeleken met 15.500 euro in 2024. De prijs van een Submariner-duikhorloge zonder datum steeg met ongeveer 1,6 procent naar 9.500 euro.

Hoewel de recente prijsverhogingen mogelijk samenhangen met de stijgende goudprijzen, hebben valutafluctuaties in het verleden ook een rol gespeeld. In 2022 verhoogde Rolex de prijzen tweemaal in het Verenigd Koninkrijk en Europa, vanwege de stijging van de Zwitserse frank ten opzichte van het Britse pond en de euro.